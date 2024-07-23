Когда начинается Олимпиада в Париже? Разбираемся с небольшой путаницей в датах

До начала главного события четырёхлетия, летних Олимпийских игр в Париже, остались считаные дни. Чтобы вам было проще ориентироваться в графике Олимпиады-2024, мы собрали для вас самые важные даты турнира.

Когда начнётся Олимпиада-2024 в Париже?

Официально старт XXXIII Олимпийских игр запланирован на 26 июля. Именно в этот день в Париже пройдёт грандиозная церемония открытия.

В этом году вместо традиционного шествия атлетов в чаше стадиона мы увидим лодочный парад на реке Сене. Там на катерах проплывут больше 6000 спортсменов. Официальная часть пройдёт на площади Трокадеро на временном стадионе прямо рядом с Эйфелевой башней.

Начало церемонии открытия состоится в 20:30 по Москве.

Когда состоятся первые соревнования на ОИ-2024?

Хоть Олимпиада в Париже официально будет открыта только 26 июля, соревнования начнутся ещё до торжественной церемонии. Уже на среду, 24 июля, запланированы первые состязания.

В этот день пройдут матчи 1-го тура группового этапа мужского футбольного турнира. 24 июля состоится восемь игр. В среду также соревноваться начнут регбисты. Мужчины проведут 24 июля сразу 12 матчей группового этапа.

Когда начнутся футбол и баскетбол на Олимпиаде?

Футбольный турнир у мужчин начнётся ещё до открытия Олимпиады в Париже – 24 июля. Групповой этап продлится до 30 июля, а плей-офф стартует 2 августа. Медали будут разыграны 8 и 9 августа.

У женщин групповой этап запланирован на 26-31 июля. Четвертьфиналы начнутся 3 августа, а матчи за призовые места состоятся 9 и 10 августа.

Баскетбольный турнир у мужчин стартует 27 июля. С 6 августа намечены матчи плей-офф, а медали будут разыграны 10 августа.

У женщин всё начнётся чуть позже – 28 июля. Четвертьфиналы запланированы на 7 августа, а финал и встреча за бронзу – на 11 августа.

Когда разыграют первые медали на Олимпиаде-2024?

Первые медали будут разыграны уже 27 июля. В первый же после открытия день Игр спортсменам будут вручены 14 комплектов наград.

За попадание на пьедестал будут биться атлеты в восьми видах спорта. Два комплекта медалей получат велогонщики, два – дзюдоисты, четыре – пловцы, один – прыгуны в воду, один – регбисты, один – скейтбордисты, один – стрелки и два – фехтовальщики.

Когда россияне смогут выиграть первые медали ОИ-2024?

У российских спортсменов, которые на Играх в Париже будут выступать в нейтральном статусе, не так уж много реальных шансов порадовать болельщиков попаданием на олимпийский пьедестал почёта.

Теоретически россияне могут завоевать первые медали в велоспорте 27 июля. Но если говорить не о чудесах и сенсациях, то награду можно ждать 28 июля от пловца Евгения Сомова или 2 августа – от теннисистов, выступающих в смешанной паре, или прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой.