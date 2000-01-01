Топ-8 бывших российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Топ-8 бывших россиян на Олимпиаде-2024
На Игры в Париже допустили лишь 15 наших атлетов в нейтральном статусе. Тем не менее на Олимпиаде будет много россиян, которые теперь выступают за другие сборные. Собрали для вас лучших из них.
Дарья Варфоломеев (Германия)
Абсолютная чемпионка мира начала свой путь в художественной гимнастике в Барнауле, но в 2019 году Дарья сменила спортивное гражданство на немецкое. Экс-россиянка — главная претендентка на золото ОИ в Париже.
Елена Рыбакина (Казахстан)
Чемпионка Уимблдона-2022 родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию, но потом перебралась в Казахстан. У четвёртой ракетки мира высокие шансы на медаль Игр-2024.
Ахмед Тажудинов (Бахрейн)
Чемпион мира — 2024 по вольной борьбе родился в селе Гергебиль (Дагестан) и занимался в школе Абдулрашида Садулаева. С 2022 года Тажудинов выступает за Бахрейн. Ахмед — один из претендентов на награды ОИ-2024 в категории до 97 кг.
Константин Харьков (Хорватия)
Чемпион мира — 2024 по водному поло родился в Москве и до 2021 года выступал за сборную России. После того как наши парни не отобрались на ОИ, Харьков перешёл в сборную Хорватии, которая является одним из мировых лидеров в водном поло.
Екатерина Антропова (Италия)
Победительница волейбольной Лиги наций начала свою карьеру в Санкт-Петербурге, но в 2018 году переехала в Италию. Теперь Антропова играет в сборной, у которой высокие шансы на золото Игр.
Зелим Коцоев (Азербайджан)
Чемпион мира — 2024 по дзюдо родился в Беслане и до 2015 года выступал за сборную России. После этого Коцоев перебрался сначала на Украину, а потом — в Азербайджан. Теперь Зелим — один из претендентов на медали в категории до 100 кг на ОИ-2024.
Магомедхан Магомедов (Азербайджан)
Пятикратный чемпион мира по вольной борьбе родился в станице Александрийской (Дагестан), но с 2021 года представляет Азербайджан. Магомедов имеет крайне высокие шансы на медаль Олимпиады в категории до 97 кг.
Михаил Яковлев (Израиль)
Велогонщик родился в Москве и выступал за молодёжную сборную России. Но в 2021 году он с семьёй переехал в Израиль, а через год сменил спортивное гражданство. Яковлев — бронзовый призёр ЧЕ-2024, у экс-россиянина довольно высокие шансы на медаль ОИ.
Топ-8 бывших российских спортсменов на Олимпиаде-2024
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