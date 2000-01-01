Топ-8 бывших российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Зелим Коцоев (Азербайджан)

Чемпион мира — 2024 по дзюдо родился в Беслане и до 2015 года выступал за сборную России. После этого Коцоев перебрался сначала на Украину, а потом — в Азербайджан. Теперь Зелим — один из претендентов на медали в категории до 100 кг на ОИ-2024.