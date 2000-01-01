Топ-8 бывших российских спортсменов на Олимпиаде-2024

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Топ-8 бывших россиян на Олимпиаде-2024
Топ-8 бывших россиян на Олимпиаде-2024
На Игры в Париже допустили лишь 15 наших атлетов в нейтральном статусе. Тем не менее на Олимпиаде будет много россиян, которые теперь выступают за другие сборные. Собрали для вас лучших из них.
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Дарья Варфоломеев (Германия)
Дарья Варфоломеев (Германия)
Абсолютная чемпионка мира начала свой путь в художественной гимнастике в Барнауле, но в 2019 году Дарья сменила спортивное гражданство на немецкое. Экс-россиянка — главная претендентка на золото ОИ в Париже.
Елена Рыбакина (Казахстан)
Елена Рыбакина (Казахстан)
Чемпионка Уимблдона-2022 родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию, но потом перебралась в Казахстан. У четвёртой ракетки мира высокие шансы на медаль Игр-2024.
Ахмед Тажудинов (Бахрейн)
Ахмед Тажудинов (Бахрейн)
Чемпион мира — 2024 по вольной борьбе родился в селе Гергебиль (Дагестан) и занимался в школе Абдулрашида Садулаева. С 2022 года Тажудинов выступает за Бахрейн. Ахмед — один из претендентов на награды ОИ-2024 в категории до 97 кг.
Константин Харьков (Хорватия)
Константин Харьков (Хорватия)
Чемпион мира — 2024 по водному поло родился в Москве и до 2021 года выступал за сборную России. После того как наши парни не отобрались на ОИ, Харьков перешёл в сборную Хорватии, которая является одним из мировых лидеров в водном поло.
Екатерина Антропова (Италия)
Екатерина Антропова (Италия)
Победительница волейбольной Лиги наций начала свою карьеру в Санкт-Петербурге, но в 2018 году переехала в Италию. Теперь Антропова играет в сборной, у которой высокие шансы на золото Игр.
Зелим Коцоев (Азербайджан)
Зелим Коцоев (Азербайджан)
Чемпион мира — 2024 по дзюдо родился в Беслане и до 2015 года выступал за сборную России. После этого Коцоев перебрался сначала на Украину, а потом — в Азербайджан. Теперь Зелим — один из претендентов на медали в категории до 100 кг на ОИ-2024.
Магомедхан Магомедов (Азербайджан)
Магомедхан Магомедов (Азербайджан)
Пятикратный чемпион мира по вольной борьбе родился в станице Александрийской (Дагестан), но с 2021 года представляет Азербайджан. Магомедов имеет крайне высокие шансы на медаль Олимпиады в категории до 97 кг.
Михаил Яковлев (Израиль)
Михаил Яковлев (Израиль)
Велогонщик родился в Москве и выступал за молодёжную сборную России. Но в 2021 году он с семьёй переехал в Израиль, а через год сменил спортивное гражданство. Яковлев — бронзовый призёр ЧЕ-2024, у экс-россиянина довольно высокие шансы на медаль ОИ.
Топ-8 бывших российских спортсменов на Олимпиаде-2024
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