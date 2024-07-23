Российский пловец с улыбкой обнял президента МОК на Олимпиаде в Париже. Что скажете?

Глава МОК Томас Бах приехал в Олимпийскую деревню в Париже и сфотографировался для официального сайта с участником Игр-2024 Евгением Сомовым. Это нейтральный спортсмен с российским паспортом, который будет выступать на Олимпиаде в плавании.

Сомов и Бах, не пустивший на Олимпиаду в Париж почти никого из российской команды, кроме полутора десятков нейтралов, обнялись и с улыбками попозировали перед камерами. Пловец накинул на шею шарф с надписью «Give peace a chance» («Дайте миру шанс»), а в руках держал табличку с такой же надписью с двух сторон, которую гордо демонстрировал на камеру.

Евгений Сомов и Томас Бах Фото: olympics.com

Сделано это всё было в рамках показательной акции МОК, в которой, как сообщается, приняли участие представители стран, которые находятся в состоянии конфликта, – Израиля, Палестины, Украины и… нет, Россию в списке не назвали. Там AIN – страна, придуманная МОК и, по всей видимости, выступающая за всё хорошее против всего плохого.

Сомов, который живёт и тренируется в США, с удовольствием принял участие в этой постановке. Он и видео с этой встречи выложил в социальные сети. Но есть небольшой нюанс – звук на ролике, где Евгений обменивается репликами с Томасом Бахом, выключен, при том что на остальных видео – включен. Что такого Бах мог сказать Сомову, что это нужно было приглушить? Впрочем, неважно. Россию президент МОК в этот раз переиграл.

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