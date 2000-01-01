Ямайская спортсменка не попала на Олимпиаду из-за проблем с интернетом

Без Игр

Найока узнала о том, что не вошла в итоговый список олимпийцев, случайно. Клунис подала апелляцию в CAS, чтобы отстоять своё право на участие в Играх, но суд заявил, что дело не входит в его юрисдикцию. В итоге ямайская спортсменка осталась без ОИ в Париже.