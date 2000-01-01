Ямайская спортсменка не попала на ОИ из-за проблем с интернетом
Ямайская метательница ядра Найока Клунис не попала на Олимпиаду в Париже по странной причине. Спортсменка лишилась мечты из-за проблем с интернетом!
Неполадки
Клунис выполнила олимпийский норматив и попала в состав сборной Ямайки на Олимпиаду. Вот только когда местная федерация лёгкой атлетики отправляла официальные списки олимпийцев в World Athletics в стране возникли неполадки.
Губительный ураган
Из-за урагана «Берил» на Ямайке отключилось электричество и пропал интернет. В итоге фамилия Клунис была пропущена в списках. World Athletics сразу перераспределила неиспользованную квоту, отдав её украинке Ирине Климец.
Без Игр
Найока узнала о том, что не вошла в итоговый список олимпийцев, случайно. Клунис подала апелляцию в CAS, чтобы отстоять своё право на участие в Играх, но суд заявил, что дело не входит в его юрисдикцию. В итоге ямайская спортсменка осталась без ОИ в Париже.
Самоирония
Теперь Клунис шутит над ситуацией в соцсетях. Даже в своём профиле в перечне достижений она вписала: «Почти участник Олимпиады».
Ямайская спортсменка не попала на Олимпиаду из-за проблем с интернетом
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