Павел Котов — теннисист
Дебютант Олимпийских игр.
Вид спорта: теннис
Финалист турнира в Стокгольме-2023. В активе Котова три титула на «челленджерах». Наивысшее место в рейтинге ATP – 50-е. Лучший результат на ТБШ – третий круг «Ролан Гаррос» — 2024.
Павел Котов начал заниматься теннисом в Москве
Павел родился в Москве, тренировался на «Чайке» у Екатерины Крючковой, а затем — в посёлке Мосрентген. Получил диплом тренера.
Факт: Котов не раз побеждал топовых теннисистов
Обыгрывал таких соперников, как Стэн Вавринка, Кэмерон Норри, Кристьян Гарин, Алехандро Давидович-Фокина, Лоренцо Сонего, Мартон Фучович, Миомир Кецманович.
Павел Котов, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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