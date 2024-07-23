За чем следить 24 июля: как проявят себя Магомед Оздоев и Анри-тренер в еврокубке? Смотрите лучший спорт с «Чемпионатом»!

Топ-матчи среды: Олимпиада стартует с футбола и регби-7, ещё следим за квалификацией ЛЧ

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Время в материале указано по Москве.

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия, 1) — Леа Бошкович (Хорватия, LL), Яссы, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Мирра в полуфинал турнира в Яссах?

17-летняя Мирра Андреева разыгралась на новом турнире в Яссах. Юная первая ракетка соревнований уже уверенно разобралась с немкой Номой Ноа-Акугуэ, белоруской Александрой Саснович, а теперь за место в полуфинале сразится с лаки-лузером из Хорватии Леа Бошкович, которая на семь лет старше россиянки. Ранее теннисистки друг с другом не встречались, а победительница сразится в полуфинале с кем-то из пары Ольга Данилович — Анна Бондарь.

⚽️ 16:00: Аргентина — Марокко, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа B, 1-й тур

Интрига: как выступит фаворит Олимпиады?

Футбол на ОИ – не самый топовый турнир. Во-первых, там мало звёзд. Во-вторых… а зачем нужно во-вторых, если во-первых и так весомое? Но Аргентины это касается меньше. В команде есть опытные Херонимо Рульи («Аякс») и Николас Отаменди («Бенфика»), монструозный Хулиан Альварес («Манчестер Сити») и несколько других известных игроков. К тому же кое-кто из ноунеймов наверняка раскроется в будущем. Аргентинцы дважды побеждали на Олимпиаде: в 2004-м с Карлосом Тевесом, Хавьером Маскерано (к слову, нынешний тренер олимпийской сборной) и его тёзкой Савиолой, в 2008-м – с самим Лео Месси, а также с Серхио Агуэро и Анхелем Ди Марией. Ждём новых героев:

⚽️ 16:00: Узбекистан — Испания, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа C, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: испанцы повторят успех на Евро?

Конкурент Матфея Сафонова в «ПСЖ» Арнау Тенас, защитники «Барселоны» Пау Кубарси и Эрик Гарсия, ещё одна молодая каталонская звёздочка Фермин Лопес. У испанцев тоже интересный состав на ОИ. Интересно будет понаблюдать и за узбеками, которые вызвали Умарали Рахмоналиева из «Рубина», Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА и прекрасно знакомого поклонникам РПЛ Эльдора Шомуродова из «Ромы». Эти парни должны дать жару.

🏉 17:30: Франция — США, Олимпиада-2024, Регби-7, группа C, 1-й тур

Интрига: как Дюпон дебютирует на Олимпиаде?

Главная интрига мужского турнира по регби-7 – сможет ли суперзвёздный Антуан Дюпон, пришедший в «семёрку» из «классики» за золотом домашней Олимпиады, привести свою команду к победе. В Мировой серии – получилось! Франция впервые за почти 20 лет выиграла один из этапов, а затем и Гранд-финал. На Играх же ответственность на Дюпоне и его партнёрах будет намного больше. Тем более что и старт турнира намечается очень непростым – против крепкой сборной США.

⚽️ 20:30: ПАОК — «Борац», ЛЧ, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: россиянин в главном еврокубке

Речь пока только про Магомеда Оздоева, потому что трансфер Фёдора Чалова в ПАОК ещё не завершён. Но, возможно, он сыграет в ответном матче? В любом случае понаблюдать будет интересно и за одним Оздоевым. В прошлом сезоне он стал чемпионом Греции и дошёл до четвертьфинала. Теперь же россиянин сразится в куда более статусном еврокубке. В третий раунд квалификации ЛЧ проходить нужно обязательно, ведь в соперниках скромный боснийский клуб, чьё название созвучно с фамилией актёра из «Квартета И». И ради себя, и ради Чалова.

⚽️ 21:00: «Лудогорец» — «Динамо» Минск, ЛЧ, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: пройдёт ли дальше чемпион Беларуси?

Пока что российских команд нет в еврокубках. Что ж, хотя бы есть белорусские. И как не притопить за них? Никак, разумеется. Соперник, правда, крайне сложный. Весь его состав оценивается в € 53,05 млн – против всего-навсего € 6,85 млн у минчан. Тем не менее белорусские клубы уже не раз доказывали, что умеют удивлять: тот же БАТЭ побеждал «Баварию» и «Рому», дважды играл вничью с «Ювентусом», а минское динамо громило дома «Зенит». Время вновь показывать чудеса.

⚽️ 22:00: Франция — США, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа A, 1-й тур

Интрига: как проявит себя Анри-тренер?

У знаменитого Тьерри Анри пока не ладится на должности тренера: были неудачные заходы в «Монако» и «Монреаль» из МЛС. Провалом не назовёшь его работу в сборной Бельгии, но там он был только ассистентом. Возможно, победа на Олимпиаде станет для его тренерской карьеры мощным толчком? Тем более за его команды сыграют несколько мощных исполнителей: Майкл Олисе («Бавария»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Александр Ляказетт, Райан Шерки (оба — «Лион»). Тьерри, верим?

🏉 22:30: Новая Зеландия — Южная Африка, Олимпиада-2024, регби-7, группа A, 2-й тур

Интрига: главная афиша мирового регби — в «семёрке». Кто победит?

Битвы Новой Зеландии и ЮАР в «большом» регби – это его история. Сколько раз эти команды бились за трофеи! Сколько раз вершили судьбы спорта! Пару раз даже меняли большую политику этого мира, сталкиваясь на зелёном газоне. В «семёрке» это противостояние не такое раскалённое, но всё равно очень интересное. Новозеландцы по итогам Мировой серии заняли четвёртое место, южноамериканцы – шестое. А это значит, что обе команды мечтают о медалях Олимпиады. Но получится ли?