Спортивное 25 июля: Игры в Париже-2024 набирают обороты, а в Лиге Европы стартует второй квалификационный раунд! Смотрим и болеем вместе!

Топ-матчи четверга: гандбол и регби-7 на Олимпиаде, а ещё теннис и футбол

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⚽️ 5:30: «Арсенал» Лондон — «Борнмут», товарищеский матч

Интрига: репетиция АПЛ

Английский футбол возвращается! Жаль, пока только в товарищеском статусе, но тем не менее. Для обеих команд официальный сезон стартует 17 августа. А сейчас нужно обкатать новичков, набрать игровой ритм и наладить взаимосвязь на поле. «Борнмут» вот уже потратил € 42,17 млн, а «Арсенал» — € 31,90 млн. Правда, обе суммы отданы за выкуп арендованных игроков. Тренеры посмотрят, где что не так, и ещё больше поймут, как усиливаться. Возможно, вам это тоже любопытно. «Пушкари», кстати, в двух последних матчах громили «вишенок» (4:0, 3:0).

🎾 13:00*: Мирра Андреева (Россия, 1) — Ольга Данилович (Сербия), Яссы, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Мирра в свой первый финал WTA?

Мирра Андреева стремительно продвигается по сетке нового турнира в Яссах. За три матча она суммарно отдала соперницам лишь девять геймов. И теперь за свой первый в карьере финал турнира WTA 17-летняя россиянка сыграет с сербкой Ольгой Данилович, которая на шесть лет её старше. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница сразится за титул либо с Хлоэ Паке, либо с кем-то из пары Элина Аванесян — Жаклин Кристиан.

🏉 15:30: Аргентина — Австралия, Олимпиада-2024, регби-7, группа B, 3-й тур

Интрига: легенда классики против неудержимых южноамериканцев

В багаже аргентинцев победы в нескольких этапах Мировой серии и поражение в мадридском Гранд-финале. После травмы в игру вернулся Маркос Монета, но в матче с австралийцами ему придётся обходиться без своего бессменного ассистента Исгро, отбывающего дисквалификацию. Австралия же привезла в Париж тяжёлую артиллерию в лице многолетнего капитана сборной по классическому регби со 125 матчами за плечами Майкла Хупера.

🏉 16:30: Фиджи — Франция, Олимпиада-2024, регби-7, группа C, 3-й тур

Интрига: репетиция финала?

Фиджийцы проделали неблизкий путь через половину земного шара, чтобы забрать третье подряд олимпийское золото. Для крохотного архипелага, затерянного в Тихом океане, регби-7 – чуть ли не религия. Для французов эта Олимпиада – продолжение крайне успешного сезона, вернувшего их на вершину «семёрочного» Олимпа. Эти команды ждут в финале. Выложат ли они все свои козыри в этом матче или приберегут до плей-офф?

🎾 17:00*: Андрей Рублёв (Россия, 1) – Фабиан Марожан (Венгрия), Умаг, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Рублёву начать серию побед после серии поражений?

Андрей Рублёв прервал серию из четырёх поражений, начатую ещё на «Ролан Гаррос» и одержал победу на старте турнира в Умаге над аргентинцем Камило Уго Карабельи. Теперь 26-летний россиянин сразится с венгром Фабианом Марожаном в 1/4 финала. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель за место в полуфинале поспорит с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Лоренцо Сонего.

⚽️ 21:00: «Панатинаикос» — «Ботев», Лига Европы, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: россиянин во втором еврокубке

Юрий Лодыгин в предыдущем розыгрыше Лиги Европы отыграл только финальный матч группового этапа, когда греческий клуб претендовал разве что на попадание в Лигу конференций. Но Лодыгин и в целом тогда на поле выходил редко, зато позже практики хватало. Возможно, «Панатинаикосу» теперь стоит больше задействовать российского вратаря в еврокубке? А там, глядишь, и в евровесну пробьются. Тем более болгарский «Ботев» проходить нужно — соперник гораздо ниже классом.

⚽️ 21:30: «Аякс» — «Войводина», Лига Европы, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: аяксиды воскресли?

Нидерландский топ-клуб провалил предыдущий сезон, заняв лишь пятое место в чемпионате. Поэтому-то он и стартует в еврокубках так рано — аж со второго квалификационного раунда ЛЕ. Ох и не повезло же тем, кто ему попадётся дальше. Ведь сербскую «Войводину» нужно проходить без вопросов. Просто для справки, она стала четвёртой в лиге и отстала от «Црвены Звезды» аж на 35 очков. Но исцелился ли сам «Аякс»? И нужен ли ему вообще отбор во второй еврокубок? Не проще ли сконцентрироваться на Эредивизии? Поглядим.

🤾‍♀️ 22:00: Норвегия — Швеция, Олимпиада-2024, гандбол (женщины), группа A, 1-й тур

Интрига: фавориты сойдутся в первом же матче

Сборные Норвегии и Швеции на прошлых Олимпийских играх в Токио бились в «бронзовом» матче. Впрочем, бились — громкое слово. Норвежки просто растерзали своих скандинавских соседок. Сейчас обе сборные также претендуют на медали Игр. Первая встреча в группе вряд ли что-то решит, ведь в четвертьфинал выйдут четыре команды из шести, но настрой на весь дальнейший турнир точно может дать.