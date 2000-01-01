🇷🇺🎾 Екатерина Александрова: Наши в Париже-2024
Участница второй Олимпиады подряд.
Вид спорта: теннис
Выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году в составе сборной России. Завоевала четыре титула WTA. Была 19-й ракеткой мира. На Олимпийских играх в Токио неожиданно проиграла во втором круге.
Александрова начала заниматься теннисом в Челябинске
Александрова родилась в Челябинске в 1994 году. С 2006 года живёт и тренируется в Праге, куда переехали её родители. До 2016 года не входила в состав кандидатов сборной.
Факт: хобби Александровой — кулинария
Екатерина знает русский, чешский и английский языки. А ещё она любит готовить для семьи — в частности торты для брата и сестры.
Екатерина Александрова, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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