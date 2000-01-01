Мирра Андреева, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Вид спорта: теннис

В 2023 году дошла до финала юниорского Australian Open, где проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. В том же сезоне с первой попытки вышла в третий круг «Ролан Гаррос», а на следующий год добралась на нём до полуфинала, обыграв Арину Соболенко в 1/4.