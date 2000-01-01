🇷🇺🎾 Мирра Андреева: Наши в Париже-2024
Дебютантка Олимпиады. Одна из лучших юных теннисисток мира и надежда российского спорта.
Вид спорта: теннис
В 2023 году дошла до финала юниорского Australian Open, где проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. В том же сезоне с первой попытки вышла в третий круг «Ролан Гаррос», а на следующий год добралась на нём до полуфинала, обыграв Арину Соболенко в 1/4.
Начала заниматься теннисом в Красноярске
Мирра и её старшая сестра Эрика, тоже теннисистка, родились в Красноярске. Впоследствии семья переехала в Москву, потом — в Сочи. С 2022 года спортсменки тренируются в Каннах — там, где раньше занимался Даниил Медведев.
Факт: Мирра — фанатка Энди Маррея
На Уимблдоне-2023 Андреева-младшая заметила Энди Маррея и попыталась убежать, чтобы не встречаться с ним. Вот насколько стеснялась юная девушка!
Мирра Андреева, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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