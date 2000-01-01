🇷🇺🎾 Елена Веснина: Наши в Париже-2024
Участница пятой Олимпиады подряд — начиная с Пекина-2008.
Вид спорта: теннис
Завоевала три титула на ТБШ в паре и один — в миксте. Также в 2016 году выиграла Итоговый турнир и Олимпиаду в паре, а на Играх-2020 взяла серебро в миксте.
Веснина начала заниматься теннисом в Сочи
Веснина родилась во Львове. Начала заниматься теннисом в семь лет, после того как семья переехала в Сочи. Первый тренер — Юрий Юдкин, у которого занималась и Шарапова.
Факт: после декретов дважды возобновляла карьеру
У Елены уже двое детей. Старшая дочь Елизавета появилась на свет в ноябре 2018 года, а младшая Анна — в мае 2023-го. И оба раза Веснина после родов возвращалась на корт в олимпийские сезоны.
Елена Веснина, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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