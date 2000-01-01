Алёна Иванченко, велоспорт — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Факт: стала лучшей в мире по юниорам как в шоссе, так и на треке

В 2021-м к победе на юниорском ЧМ по шоссейным велогонкам в Бельгии она добавила успех того же уровня на треке. Алёна Иванченко выиграла командную гонку преследования и гонку по очкам в Египте.