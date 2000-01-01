🇷🇺🚴♂️ Алёна Иванченко: Наши в Париже-2024
Дебютантка Олимпиады.
Вид спорта: велоспорт
Алёна — чемпионка мира и Европы среди юниоров в шоссейных велогонках, трижды выигрывала чемпионат России на треке. В этом сезоне на взрослом уровне заняла 14-е место в общем зачёте Navarra Women's Elite classic и 23-е — в общем зачёте «Вуэльты Валенсии».
Начала заниматься велоспортом в Великом Новгороде
В девять лет Алёна пришла в велоспорт после занятий фигурным катанием и художественной гимнастикой. Такое решение она приняла спонтанно, «просто решив посмотреть».
Факт: стала лучшей в мире по юниорам как в шоссе, так и на треке
В 2021-м к победе на юниорском ЧМ по шоссейным велогонкам в Бельгии она добавила успех того же уровня на треке. Алёна Иванченко выиграла командную гонку преследования и гонку по очкам в Египте.
Алёна Иванченко, велоспорт — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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