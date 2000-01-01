Даниил Медведев, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Факт: Медведев прекрасно владеет французским языком

Медведев в 2014 году переехал с семьёй во Францию, где занимался в академии в Каннах. Жена – Дарья, дочь Алиса родилась в октябре 2022 года. Владеет русским, английским и французским языками.