🇷🇺🎾 Даниил Медведев: Наши в Париже-2024
Участник второй Олимпиады подряд. Первая ракетка России и один из лучших теннисистов мира.
Вид спорта: теннис
Обладатель 20 титулов, включая победы на US Open – 2021 и Итоговом турнире – 2020, выиграл все командные кубки в 2021 году: ATP Cup, Кубок Лэйвера и Кубок Дэвиса. Был первой ракеткой мира.
Медведев начал заниматься теннисом в Москве
Даниил родился в Москве, с шести лет занимался теннисом, а ещё плаванием и шахматами. Закончил физико-математический лицей, учился в МГИМО, в РГУФКе получил диплом тренера.
Факт: Медведев прекрасно владеет французским языком
Медведев в 2014 году переехал с семьёй во Францию, где занимался в академии в Каннах. Жена – Дарья, дочь Алиса родилась в октябре 2022 года. Владеет русским, английским и французским языками.
Даниил Медведев, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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