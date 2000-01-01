🇷🇺🎾 Роман Сафиуллин: Наши в Париже-2024
Дебютант Олимпийских игр.
Вид спорта: теннис
Чемпион юниорского Australian Open – 2015, был второй ракеткой мира в юниорском туре. Наивысшее место в рейтинге ATP – 36-е.
Сафиуллин начал заниматься теннисом в Подольске
Сафиуллин родился в подмосковном Подольске. Начал заниматься теннисом с четырёх лет под руководством отца. Жена – Людмила. Тренер – Андрей Кузнецов.
Факт: у Романа пока нет ни одного титула
Титулов у Романа пока нет. Он финалист турнира в Чэнду-2023, четвертьфиналист Уимблдона-2023. В его активе победы над игроками топ-10 – Карлосом Алькарасом, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.
Роман Сафиуллин, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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