Роман Сафиуллин, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Факт: у Романа пока нет ни одного титула

Титулов у Романа пока нет. Он финалист турнира в Чэнду-2023, четвертьфиналист Уимблдона-2023. В его активе победы над игроками топ-10 – Карлосом Алькарасом, Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.