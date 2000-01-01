Диана Шнайдер, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Факт: Шнайдер любит косынки

Диана почти всегда играет в косынке. Привычка появилась в детстве: в кепке и в бейсболке играть было неудобно, а защищать голову от солнца чем-то ведь нужно. Так что очень необычно её видеть перед играми без головного убора.