🇷🇺🎾 Диана Шнайдер: Наши в Париже-2024
Дебютантка Олимпиады. Одна из самых прогрессирующих теннисисток сезона.
Вид спорта: теннис
Перешла на про-уровень в 2023 году и завоевала уже три титула WTA на трёх разных покрытиях. На Уимблдоне-2024 дошла до третьего круга.
Шнайдер начала заниматься теннисом в Тольятти
Начала заниматься теннисом в Тольятти, откуда родом и Дарья Касаткина. Когда Диане было девять лет, семья переехала в Москву. С 2022 года Шнайдер живёт и тренируется в США.
Факт: Шнайдер любит косынки
Диана почти всегда играет в косынке. Привычка появилась в детстве: в кепке и в бейсболке играть было неудобно, а защищать голову от солнца чем-то ведь нужно. Так что очень необычно её видеть перед играми без головного убора.
Диана Шнайдер, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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