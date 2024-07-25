Олимпиаду-2024 всё-таки будут показывать в России! Где смотреть трансляции всех событий?

Трансляции Олимпиады-2024 в Париже, спортивная часть которой уже началась, доступны на территории России. Посмотреть всё можно на официальном сайте Олимпийских игр. Без каких-либо танцев с бубнами, поскольку МОК решил не накладывать геоблокировку.

Как посмотреть соревнования Олимпиады в Париже?

Необходимо перейти на официальный сайт Олимпиады. Там можно выбрать любую трансляцию, которая идёт в данное время или уже завершилась. Для зрителей из России доступны две звуковые дорожки – на английском языке и интершум. Качество трансляции – 1080p/25fps, задержки по времени практически нет. То есть она сопоставима с телевизионной.

Никаких VPN устанавливать и не нужно. Искать пиратские ресурсы – тоже. Можно просто переходить по ссылке и смотреть. Встраивать олимпийский плеер на российские сайты не получится – МОК запретил это делать. Но хотя бы так можно посмотреть, потому что ещё несколько дней назад легальных способов просмотра Олимпийских игр в России просто не было.

Почему Олимпиаду не показывают на российском ТВ?

Вопрос трансляции Олимпийских игр – сложный. Из-за того, что права на трансляцию на территории России принадлежат компании «Телеспорт», руководитель которой Пётр Макаренко в настоящий момент находится по стражей. Про то, как Макаренко покупает права на трансляции соревнований, а потом их перепродаёт, кто-то наверняка однажды напишет книгу.

Но в данный момент ни один федеральный телеканал, ни даже онлайн-кинотеатры и такие гиганты, как VK, решили с Макаренко по вопросу покупки прав на Игры не связываться. А потому смотреть Олимпиаду можно только через официальный сайт МОК или через приложение. Ну или искать какие-то другие возможности, которые обычно и называют танцами с бубнами.