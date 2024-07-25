«Этому нет оправдания». Британская чемпионка пропустит Олимпиаду из-за громкого скандала

Скелет в шкафу Шарлотты

Знаменитая всадница из Великобритании, олимпийская чемпионка Шарлотта Дюжардин попалась на жестоком обращении с животным. В британских СМИ появились кадры четырёхлетней давности, на которых она ударила лошадь кнутом 24 раза подряд. Спортсменка хотела, чтобы животное выполняло её команды и поднимало ноги.

Дело было во время частного урока, а кадры заснял представитель 19-летней всадницы, занимавшейся у Дюжардин. Он же и обратился в Международную федерацию конного спорта (FEI). Как сообщает BBC со ссылкой на юриста стороны обвинения, к этому решению истец шёл долго. А всё потому, что боялся нанести вред репутации прославленной спортсменки.

Впрочем, это было сделано аккурат перед Олимпиадой в Париже.

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«Мне очень стыдно»

Игры-2024 Дюжардин будет вынуждена пропустить. Ей пришлось выступить со специальным заявлением за несколько дней до церемонии открытия.

«Четыре года назад появилось видео, на котором показано, как я допускаю ошибку в суждениях во время тренировочной сессии. FEI проводит расследование, и, пока идёт этот процесс, я приняла решение отказаться от всех соревнований, включая Олимпийские игры в Париже. То, что произошло, совершенно не соответствует характеру и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или своих учеников, однако этому нет оправдания. Мне очень стыдно и следовало подать лучший пример в тот момент. Я искренне сожалею о своих действиях и опустошена тем, что подвела всех, включая команду Великобритании, болельщиков и спонсоров», — написала спортсменка в социальных сетях.

Федерация отстранила спортсменку до конца расследования, но там рассчитывают закрыть вопрос как можно скорее. Выяснять подробности этой истории начали и в Британской федерации конного спорта (BEF).

Шарлотта Дюжардин Фото: Leon Neal/Getty Images

Была уверена, что войдёт в историю

В активе Шарлотты Дюжардин три золота, серебро и две бронзы Олимпийских игр. В Париже-2024 она надеялась стать пятикратной олимпийской чемпионкой.

Журналист BBC Лора Скотт, которая работала с Дюжардин, отреагировала на ситуацию так:

«Эта шокирующая новость застала врасплох многих людей. Она, несомненно, скажется на сборной Великобритании, поскольку Игры вот-вот начнутся.

Когда я навещала Дюжардин в Глостершире три недели назад, она была уверена, что войдёт в историю Парижа, и сказала мне, что хочет, чтобы её маленькая дочь гордилась мамой. Она была претенденткой на золото как в индивидуальных соревнованиях, так и в командных. А теперь её вообще не будет на Играх.

Но, кроме влияния на медальный зачёт, эта история может иметь серьёзные последствия для отношения к конному спорту в обществе, ведь забота о животных является предметом пристального внимания», — приводит слова Скотт BBC.

Ни медалей, ни славы грядущей Олимпиады у Шарлотты не будет. Кажется, теперь ей предстоит думать над тем, как строить жизнь после такого скандала.