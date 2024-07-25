На Олимпиаде в Париже побит первый мировой рекорд. Его автором стала дебютантка

21-летняя кореянка Си Хён Лим установила новый мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпиаде в Париже. Во время квалификации в стрельбе из классического лука 72 стрелами она выбила 694 очка. Это на два очка больше, чем предыдущее достижение, которое принадлежало другой кореянке Кан Че Ён и продержалось пять лет.

Рекорд был побит во время квалификационного раунда, который, естественно, остался за Си Хён Лим. В Париж она приехала в статусе одного из главных фаворитов – трёхкратная победительница Азиатских игр (которые выиграть сложнее, чем чемпионат мира или Олимпиаду), чемпионка мира – 2023 в команде, вторая в мировом рейтинге, рекордсменка мира среди юниоров.

А теперь и среди взрослых. Ранее Си Хён Лим не набирала в квалификации более 689 очков. Кстати, только Си успела себя зарекомендовать на мировой арене из нынешней сборной Кореи – тренерский штаб отправил на Олимпиаду дебютантов. Пожалуй, это главное, что не позволяет назвать Лим безоговорочным фаворитом.

Впрочем, у неё есть огромный плюс. Даже среди обычно сдержанных корейских лучниц Си выделяется своим хладнокровием и умением сдерживать эмоции. Её даже подруги по команде называют сфинксом. В Париж она приехала побеждать. Более того, она готова взять ответственность на себя за результаты всей команды.

Ну а для женской сборной Кореи нет другого результата, кроме как олимпийское золото. Кореянки побеждали в этой дисциплине на девяти Олимпиадах подряд. В Токио главными конкурентками лучниц из Кореи были россиянки.

Теперь сборная Кореи нацелена на 10-ю победу подряд. Но в текущем сезоне кореянки дважды в командных соревнованиях проигрывали китаянкам. Теперь все свои личные достижения они готовы задвинуть на второй план ради команды.

Кстати, год назад на тестовых соревнованиях в Париже Си Хëн Лим выступила неудачно. И, видимо, сделала правильные выводы.