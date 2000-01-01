Анжела Бладцева, прыжки на батуте — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Бладцева начала заниматься прыжками на батуте в Санкт-Петербурге в 2010 году

Секция была напротив дома. Мама привела Анжелу, чтобы занять её чем-то активным и отучить прыгать на кровати. Целый год Анжела начинала тренировки со слезами на глазах, не делала обязательные разминку и растяжку.