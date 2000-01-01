🇷🇺🤸♂️ Анжела Бладцева: Наши в Париже-2024
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: прыжки на батуте
Дебютировала на крупных международных турнирах в 2024-м. Сиходу завоевала Кубок мира, победив на одном этапе и став второй ещё на двух. В юношеском и юниорском возрасте выигрывала вообще всё, став многократной победительницей первенства мира.
Бладцева начала заниматься прыжками на батуте в Санкт-Петербурге в 2010 году
Секция была напротив дома. Мама привела Анжелу, чтобы занять её чем-то активным и отучить прыгать на кровати. Целый год Анжела начинала тренировки со слезами на глазах, не делала обязательные разминку и растяжку.
Факт: участвовала во Всероссийском конкурсе детских талантов «Синяя птица» на «России 1»
В декабре 2019 года показала перед жюри совместный номер с Дмитрием Нартовым. Победить не удалось — в тот год конкурс выиграла гимнастка Лала Крамаренко.
Анжела Бладцева, прыжки на батуте — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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