Тамара Дронова, велоспорт — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Вид спорта: велоспорт

Дронова — многократная чемпионка России как в шоссейных соревнованиях, так и в гонках на треке. С 2021 года не отдаёт соперницам в стране первенство в индивидуальной шоссейной гонке. А в этом сезоне выиграла финальный этап «Тура Сальвадора»