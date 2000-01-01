🇷🇺🚴 Тамара Дронова: Наши в Париже-2024
Выступит на Олимпийских играх во второй раз.
Вид спорта: велоспорт
Дронова — многократная чемпионка России как в шоссейных соревнованиях, так и в гонках на треке. С 2021 года не отдаёт соперницам в стране первенство в индивидуальной шоссейной гонке. А в этом сезоне выиграла финальный этап «Тура Сальвадора»
Дронова начала заниматься велоспортом в Подмосковье
Первые шаги в спорте спортсменка делала под присмотром тренера Алексея Баранова.
Факт: перешла в велоспорт из лыжных гонок
Спортсменка рассказала, что её никто не переманивал. Просто Дронова заявила о себе после триумфа на Спартакиаде учащихся и попадания в призы взрослого ЧР на треке.
Тамара Дронова, велоспорт — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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