🇷🇺🛶 Олеся Ромасенко: Наши в Париже-2024
Участвовала в Играх в Токио, где женское каноэ дебютировало в олимпийской программе (седьмое место в одиночке и восьмое — в двойке).
Вид спорта: гребля на байдарках и каноэ
Сильнейшая каноистка России, многократный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка и многократный призёр чемпионатов Европы, многократная чемпионка России, победительница и призёр этапов Кубка мира.
Ромасенко начала заниматься греблей в Краснодаре
Это случилось, когда Олесе было уже 20 лет и она училась в институте физкультуры. До этого пробовала себя в баскетболе, регби и футболе.
Факт: придумала сценарий и сняла пластилиновый мультфильм про каноистку
Ромасенко в «пластилиновом» кафе отмечала с друзьями победу на ЧЕ-2017 и слепила каноистку. Решила сфотографировать результат работы, а в итоге сделала более 3000 снимков, изучила нужные программы и смонтировала клип.
Олеся Ромасенко, гребля на байдарках и каноэ — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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