🇷🇺🛶 Алексей Коровашков: Наши в Париже-2024
Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне.
Вид спорта: гребля на байдарках и каноэ
Бронзовый призёр Олимпийсих игр — 2012 в Лондоне в каноэ-двойке на дистанции 1000 м, пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы.
Коровашков начал заниматься греблей в Бендерах в 10 лет
Первым тренером стал Евгений Логвин. Он уговорил маму Алексея отдать мальчика в секцию: «Отдайте его в греблю, я вижу у него хорошие данные, он резкий».
Факт: пишет тексты и читает рэп
В 2015 году Алексей исполнил трек собственного сочинения о гребле под названием «Мотивация». Спортсмен и музыкант продолжает заниматься творчеством.
Алексей Коровашков, гребля на байдарках и каноэ — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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