🇷🇺🏊 Евгений Сомов: Наши в Париже-2024
Дебютирует на Олимпийских играх. Чемпион Европы и мира среди юниоров в составе сборной России.
Вид спорта: плавание
В мае 2024 года в Атланте Сомов побил рекорд России на стометровке брассом. На родине результат не засчитали, но World Aquatics его учла. В мировом сезоне быстрее Сомова эту дистанцию плыли только три человека.
Сомов начал заниматься плаванием в Санкт-Петербурге
После успешного выступления по юниорам и по окончании школы переехал в США, где поступил в Луисвиллский университет без знания английского языка.
Факт: вернулся в плавание спустя два года
После университета Сомов завязал с карьерой профессионального пловца, работал тренером. В большой спорт вернулся только спустя два года, в декабре 2023-го, за восемь месяцев до Олимпиады в Париже.
Евгений Сомов, плавание — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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