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Регби-7 на Олимпиаде в Париже – результаты группового этапа и четвертьфиналов мужского турнира, расписание полуфиналов

Непобедимые?! Регбисты из загадочного Фиджи крушат всех на третьей Олимпиаде подряд
Мария Андерсон
Регби-7 на Олимпиаде в Париже
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Для очередного золота осталось выиграть всего два матча.

Регбисты на Олимпиаде в Париже вышли на поле ещё до официальной церемонии открытия Игр. Первые медали мужского турнира будут разыграны аккурат в первый день игр, но групповой этап и четвертьфиналы были сыграны в так называемые «минусовые» дни. И это была очень крутая затравка!

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Франция реально может выиграть золото?

В группе С двукратные олимпийские чемпионы из Фиджи имели проблемы только в матче с хозяевами. Сами же французы в первый игровой день смотрелись довольно блëкло: ничья с США и тяжелейший матч с Уругваем, чуть не завершившийся сенсационной победой последнего.

Впрочем, во второй игровой день матч Фиджи – Франция показал истинный потенциал команды: несмотря на победу фиджийцев, французы выглядели бодро, и заявка команды на золото перестала выглядеть так спорно. Именно Фиджи и Франция вышли из группы и вполне могут сыграть в финале.

Но стоит отметить и Уругвай, изначально бывший явным аутсайдером группы, однако продемонстрировавший довольно зрелищную игру. Уругвайцы заносили попытки красиво на радость переполненному «Стад де Франс». Первый день олимпийского турнира по регби-7 установил абсолютный рекорд посещаемости: более 69 тысяч зрителей смотрели матчи на трибунах!

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В группе В сборная Кении неожиданно сыграла с лидерами, Австралией и Аргентиной, с куда меньшей разницей очков, чем с прямым конкурентом – сборной Самоа. Несмотря на то что мужская сборная Австралии впервые отобралась на Олимпиаду, она довольно ясно дала понять, что, несмотря на свой статус новичка, сразу попробует побороться за медали.

Группа А же вообще не принесла сенсаций: за выход с первого места ожидаемо боролись новозеландцы и ирландцы. Занимать второе место и играть против сборной Фиджи уже в четвертьфинале, не хотел никто. Всё решила одна реализация: Новая Зеландия вырвала победу, уступая 0:12.

Сборная ЮАР, выигравшая последнюю путевку в Париж только в июне, ожидаемо уступила двум лидерам группы, но крупно обыграла Японию. Хоть победителя азиатского отбора и тренирует Саймон Эймор, который привёл сборную Великобритании к серебру в Рио-2016, быстрые и техничные игроки могут пока похвастаться лишь тем же, чем и уругвайцы: если занести получается – то это настоящий шедевр, радующий болельщиков.

Сборная ЮАР по регби-7 на ОИ-2024

Сборная ЮАР по регби-7 на ОИ-2024

Фото: Michael Steele/Getty Images

К полуфиналам за 9-12-е места в Париже начался ливень, отчего количество технического брака сильно возросло. Тем не менее сборной Самоа это не сильно помешало крупно обыграть японцев и отправиться ждать соперника по матчу за девятое место. И ждать пришлось довольно долго.

В паре Кения – Уругвай уступать не хотел никто. Счёт открыли уругвайцы, и сборной Кении потребовалось практически 10 минут для того, чтобы занести ответную попытку. Больше тайма ни одна из команд не могла заработать очки.

Однако ближе к концу матча африканцы здорово устремились к зачëтному полю соперника, и латиноамериканская команда настолько сильно пыталась их остановить, что заодно захватила и португальского арбитра Паулу Дуарте. Но всё тщетно: арбитру зафиксировал попытку лёжа на газоне. Команды переиграли почти три минуты после того, как прозвучала сирена об окончании основного времени, однако сборная Аргентины всё же смогла сравнять счёт в большинстве. А в дополнительном тайме в меньшинстве после удаления Патрик Одонго в очередной раз доказал, что Кения славится своими легкоатлетами и убежал с мячом в зачётное поле аргентинцев.

Сенсация в четвертьфинале!

Первый кубковый четвертьфинал ЮАР – Новая Зеландия начался, вопреки прогнозам, с попытки южноафриканцев. Ещё до перерыва они удвоили счёт, при этом оба раза точно пробив реализации. К такому развитию событий, кажется, вообще никто не был готов. Лишь в середине второго тайма новозеландцы смогли сократить отставание, но даже свести матч к ничьей и дополнительному времени у них не получилось. Один из главных андердогов олимпийского турнира внезапно добрался до четвёрки лучших!

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 22:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
7 : 14
ЮАР

Во втором четвертьфинале сборная Франции, решив оставить Дюпона на скамейке запасных на крайний случай, тут же бросилась атаковать. Но первую попытку вышло приземлить в зачётном поле аргентинцев лишь в середине первого тайма. Впрочем, за ней тут же последовала ещё одна. Когда французы уже довольно комфортно вели 21:0, сборная Аргентины начала отыгрываться. Пользуясь большинством, южноамериканцы сократили отставание в счёте до семи очков. Но для таких случаев и есть в команде Дюпон! В паре эпизодов он смог сохранить владение для своей команды, а когда время вышло, устроил индивидуальный забег в чужую зачётку, поставив точку в матче – 26:14.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 22:30 МСК
Аргентина
Окончен
14 : 26
Франция

Настоящая драма развернулась в третьем четвертьфинале. Фиджийцы довольно быстро открыли счёт, но дерзкие ирландцы поймали кураж, вырвались вперёд и сохраняли преимущество до самой концовки. Лишь когда оставалось две минуты, фиджийцы сначала подобрались к соперникам — 12:15, а потом и вырвались вперёд — 19:15. Мяч оставался в игре больше трёх минут после окончания основного времени, и ирландцы бились до последнего. Вероятно, им не хватило Конроя, получившего повреждение в матче с Новой Зеландией. Но фиджийцы надолго запомнят этот драматичный матч.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 23:00 МСК
Фиджи
Окончен
19 : 15
Ирландия

В заключительном четвертьфинале сборная Австралии решила мяч сопернику вообще не отдавать и без особых проблем оставила сборную США без шанса побороться за медали, так ни разу не пустив их в своё зачётное поле – 18:0.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
25 июля 2024, четверг. 23:30 МСК
Австралия
Окончен
18 : 0
США

В полуфиналах, которые пройдут 27 июля, сыграют ЮАР с Францией и Фиджи с Австралией. Медальные матчи состоятся вечером того же дня.

Полный календарь олимпийского турнира по регби-7
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