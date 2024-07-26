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Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже – онлайн-трансляция, где смотреть онлайн церемонию открытия Олимпийских игр

До старта остались считаные часы! Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. LIVE
Татьяна Постникова
Олимпиада-2024 в Париже
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Совсем скоро стартует главное спортивное событие 2024 года. Следим вместе!

Сегодня, 26 июля, в Париже состоится торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр.

Безусловно, российским болельщикам этот праздник спорта запомнится несправедливым отсутствием там нашей сборной, ведь МОК допустил к участию лишь 15 человек. Однако и без нас в Париж действительно съехались лучшие спортсмены мира, великие чемпионы, мировые рекордсмены и будущие звёзды. Если вы любите спорт и зрелище, то на этих Играх вам будет за чем последить.

Впрочем, и допущенные россияне тоже попробуют побороться за медали. Раз они уже приехали во Францию, странно оставлять их без нашей поддержки. Поэтому с нетерпением ждём старта Игр!

Церемония открытия начнётся в 20:30 мск.

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