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Кто и когда будет разыгрывать медали? Полное расписание соревнований Олимпиады-2024

Сегодня, 26 июля, в Париже официально откроют главный турнир четырёхлетия – XXXIII летние Олимпийские игры. Спортивная часть программы началась за два дня до церемонии и завершится 11 августа.

«Чемпионат» собрал полное расписание соревнований по всем видам спорта вместе со временем начала каждого вида программы в одном месте.

Полный календарь Олимпиады-2024

Участники Олимпийских игр в Париже разыграют между собой 329 комплектов медалей в 41 виде спорта. Узнать, когда и во сколько начинается тот или иной старт на «Чемпионате», можно буквально в пару кликов.

Все события Олимпиады есть в нашем большом расписании:

Кстати, по ссылке доступен не только список турниров в хронологическом порядке. Здесь же можно выделить для себя трансляции, которые не хотелось бы пропустить, а также узнать результаты уже прошедших состязаний.

Какие виды спорта будут на Олимпиаде?

Полный список с расписанием подготовили для вас здесь:

Где смотреть соревнования Олимпиады онлайн?

Трансляции соревнований Олимпиады в России доступны на официальном сайте турнира. Зрители из нашей страны смогут следить за трансляциями или без сопровождения комментаторов (интершум), или на английском языке.

Напомним, на Играх в Париже выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Под кодовым названием AIN (Athlete Individual Neutral) они примут участие в соревнованиях по пяти различным видам спорта: теннису, велоспорту, прыжкам на батуте, плавании и гребле на байдарках и каноэ.