Глеб Сырица, велоспорт — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Факт: мама Сырицы — трёхкратная чемпионка мира

Мама Глеба тоже была спортсменкой. Светлана Сырица (в девичестве Фролова) стала трёхкратной чемпионкой мира по плаванию в ластах. Всего в её копилке 21 медаль с ЧМ и ЧЕ.