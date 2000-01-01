🇷🇺🚴♂️ Глеб Сырица, велоспорт
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: велоспорт
Начал карьеру на треке, потом переквалифицировался на шоссейные гонки. С 2022 года выступает за Astana Qazaqstan Team. Побеждал на Сиркуито дель Порто и двух этапах «Тура Лангкави».
Начал заниматься велоспортом в Санкт-Петербурге
Когда девятилетний Глеб катался на самокате в парке, к нему подошёл Сергей Балахин, его будущий тренер. Он предложил мальчику заняться велоспортом. Сырица удивился, но согласился.
Факт: мама Сырицы — трёхкратная чемпионка мира
Мама Глеба тоже была спортсменкой. Светлана Сырица (в девичестве Фролова) стала трёхкратной чемпионкой мира по плаванию в ластах. Всего в её копилке 21 медаль с ЧМ и ЧЕ.
Глеб Сырица, велоспорт — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
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