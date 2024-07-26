На Олимпиаде новый скандал из-за хиджаба. Спортсменку не пускали на церемонию открытия

Прямо перед стартом Олимпийских игр в Париже разгорелся новый скандал из-за хиджабов. Французской спринтерше Соункамбе Силла запретили появляться на церемонии открытия Игр, так как она покрывает голову по религиозным соображениям.

Неужели это очередное проявление дискриминации?

«Спорт должен быть инклюзивным»

Перед началом Олимпиады в Париже Франция напомнила своим спортсменам о запрете на ношение религиозных символов, в том числе хиджабов. Это связано с законодательством страны: в школах, на спортивных состязаниях нельзя показывать свою религиозную принадлежность, то есть носить хиджабы, большие нательные крестики, кипы и прочее.

Из-за этих правил некоторые спортсменки не смогли попасть в состав сборной Франции. Например, об этом открыто заявляла баскетболистка Диаба Конате.

«Несмотря на моё желание и навыки, мне не разрешают играть за сборную из-за дискриминационной политики. Я люблю свою страну. И мне очень обидно, что не могу её представлять только из-за своей религии. Я твёрдо убеждена, что спорт должен быть инклюзивным. Некоторые девочки из-за запретов уже перестали заниматься баскетболом. Это сказывается на их физическом и психическом здоровье», — говорила Конате.

Запрет Франции по отношению к своим спортсменам вызвал массовое недовольство. Даже в ООН такую политику назвали дискриминационной.

«Никто не должен навязывать женщине, что ей следует носить или не носить. В целом, по мнению Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, любое государство-участник конвенции, в данном случае Франция, обязано принять все соответствующие меры для изменения любых социальных или культурных моделей, основанных на идее неполноценности или превосходства обоих полов», – сказала пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Мария Уртадо.

Соункамба Силла Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

«Вопиющий акт сегрегации»

И вот за сутки до старта Игр скандал разгорелся вновь. Дело в том, что спринтерше Соункамбе Силла запретили появляться на церемонии открытия Олимпиады в хиджабе.

«Вы выбраны для участия в Олимпийских играх, проводимых в вашей стране, но не можете участвовать в церемонии открытия, потому что носите платок на голове», — написала Силла в своих соцсетях.

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Ситуация вызвала большие споры. Отреагировали на этот инцидент даже в МИД России.

«Накануне Олимпийских игр, которые пройдут в Париже, произошел очередной вопиющий акт сегрегации. Исповедующей ислам темнокожей французской легкоатлетке Соункамбе Силла запретили принимать участие в торжественной церемонии открытия ОИ. Как заявили во французском олимпийском комитете, это произошло из-за запрета на ношение традиционного элемента одежды во время спортивных мероприятий», — заявила Мария Захарова.

«Мы достигли соглашения»

Правда, с обвинениями наш МИД и многие пользователи соцсетей поспешили. Руководство сборной Франции и Соункамба пришли к консенсусу. Силла появится на церемонии открытия, но не в хиджабе, а в специально разработанной кепке, полностью покрывающей голову.

«Мы наконец достигли соглашения, чтобы я могла принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр», – поделилась новостью спринтерша.

«Наши граждане ожидают, что мы будем следовать принципам светскости, но нам также нужно быть изобретательными в поиске решений, чтобы всем было хорошо. Силла понимает наши принципы, наши правила», — пояснила министр спорта Амели Удеа-Кастера.

Соункамбе не впервой выступать в подобной кепке. На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который прошёл в июне в Риме, Силла бегала в специальном головном уборе. Разработанная для неё кепка и отлично покрывала голову, и не слетала во время бега. По всей видимости, на Играх в Париже Соункамбе побежит эстафету 4x100 м именно в таком головном уборе.