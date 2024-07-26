В столице Франции случился транспортный коллапс. Пресс-конференцию перед стартом Игр и вовсе отменили. Поступают угрозы терактов.

Атака на железную дорогу во Франции в день открытия Олимпиады. Что известно?

Сегодня, 26 июля, в Париже должна пройти церемония открытия Олимпиады-2024. Важность момента чувствует буквально каждый парижанин. Перекрытия по всему центру и доступ по пропускам сейчас дело обыденное. Крайне сложно спецслужбам и силам правопорядка. Однако за считаные часы до старта Олимпиады-2024 произошло чрезвычайное происшествие.

Движение поездов парализовано

В ночь с 25 на 26 июля на французские железные дороги была совершена массированная атака. Об этом сообщила Национальная компания французских железных дорог (SNCF). В результате поджога на трёх участках была частично разорвана железнодорожная сеть скоростных поездов.

«Начался поджог, нанёсший ущерб нашим объектам. В результате Атлантическая, Северная и Восточная ветки скоростных поездов сильно нарушены, Юго-Восточная не затронута. Мы перенаправляем некоторые поезда на другие ветки, но большую часть рейсов придётся отменить», – говорится в пресс-релизе SNCF.

Утверждается, что ещё одну атаку удалось предотвратить.

Последствия ЧП затронули 800 тысяч путешественников. Le Figaro пишет, что отменены поезда Париж–Лондон, движение поездов в самой столице восстанавливают. Сбои в работе транспортной сети ожидаются и на выходных, заявил глава SNCF Жан-Пьер Фаранду. В организации также подчеркнули, что место для атаки было выбрано не случайно: это ключевая точка сети.

Авторитетное издание также ссылается на источник в службах безопасности, который сообщил, что эта диверсия похожа на действия ультралевых. Преступников сейчас ищут.

Париж на иголках

За несколько дней до старта Игр-2024 в СМИ также появлялись сообщения о задержаниях в Париже предполагаемых террористов.

А глава МИД Израиля предупредил своего французского коллегу, что на членов олимпийской делегации Израиля и туристов из этой страны может быть совершено нападение, сообщает Israel Hayom. По его словам, оно готовится со стороны иранских боевиков.

На фоне всех новостей утром, 26 июля, была отменена традиционная пресс-конференция перед церемонией открытия Игр. В оргкомитете Олимпиады причины не уточняли.

Но в RMC Sport сообщили, что всему виной погода. Сегодня в Париже идёт дождь, а к вечеру обещают и вовсе ливень.

Несмотря на это и утренние поджоги, церемония открытия Олимпиады-2024 состоится. Её начало — в 20:30 мск.