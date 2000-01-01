10 спортсменов с самыми высокими зарплатами на ОИ-2024
Sportico составило список самых высокооплачиваемых спортсменов на Олимпиаде. Как выглядит десятка атлетов с самой большой годовой зарплатой?
10-е место — Девин Букер
Атакующий защитник сборной США зарабатывает $ 48,1 млн ($ 40,7 млн — зарплата + $ 6 млн — прибыль от спонсорских контрактов).
9-е место — Никола Йокич
Доход центрового сборной Сербии в год равен $ 54,7 млн ($ 47,7 млн + $ 7 млн).
8-е место — Джоэл Эмбиид
Центровой сборной США получает $ 57,7 млн ($ 47,7 млн + $ 10 млн).
7-е место — Скотти Шеффлер
Американский гольфист зарабатывает $ 62,6 млн ($ 42,6 млн + $ 20 млн).
6-е место — Рори Макилрой
Доход ирландского гольфиста равен $ 77,9 млн ($ 37,9 млн + $ 40 млн).
5-е место — Кевин Дюрант
Лёгкий форвард США получает $ 89,7 млн ($ 47,7 млн + $ 42 млн).
4-е место — Яннис Адетокунбо
Лёгкий форвард сборной Греции зарабатывает $ 100,8 млн ($ 45,8 млн + $ 55 млн).
3-е место — Стефен Карри
Доход разыгрывающего сборной США равен $ 101,9 млн ($ 51,9 млн + $ 50 млн).
2-е место — Леброн Джеймс
Тяжёлый форвард сборной США получает $ 127,7 млн ($47,7 млн + $ 80 млн).
1-е место — Джон Рам
Испанский гольфист зарабатывает в год $ 210 млн ($ 190 млн + $ 20 млн).
10 самых высокооплачиваемых спортсменов на Олимпиаде-2024
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