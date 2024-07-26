Олимпиада наступает: как следить за Играми-2024 и ничего не упустить

- Раздел «Олимпиада»
- Хаб «Наши в Париже-2024»
- Топ-матчи дня
- Календарь Олимпийских игр — 2024
- Медальный зачёт
- Матч-центр и Олимпийские игры
- Олимпийские игры в соцсетях
- Где смотреть Игры
- На какие события стоит обратить внимание
- Открытие Игр-2024
Раздел «Олимпиада»
Отработка максимально всех событий Игр-2024, конечно, начинается с нашего раздела «Олимпиада». Здесь будут все новости, статьи, быстрый доступ к статистике. В общем, всё необходимое по теме олимпийских соревнований.
Фото: Раздел «Олимпиада»
Для удобства мы вынесли и подсветили кнопку «Олимпиада 2024» в основном меню. Кроме того, внутри вкладки выделили виды спорта с нашими спортсменами.
Хаб «Наши в Париже-2024»
Российские спортсмены на Олимпиаде всё-таки будут. По теме отстранения ёмко высказалась наша спортсменка Анжела Бладцева:
Естественно, я счастлива, что мы наконец-то достигли этой цели. Несмотря на то что едем без флага, всё равно рада возможности поучаствовать. Все всё равно знают, откуда мы и кто мы.
Топ-матчи дня
Все важнейшие старты будут попадать в наш традиционный дайджест главных событий дня. Такой материал по разным видам спорта выходит ежедневно в 21:00, а быстро найти его можно в подменю – после кнопки «Новости».
Календарь Олимпийских игр — 2024
Расписание всего турнира можно найти во вкладке «Календарь» – и отсортировать по видам спорта и стадиям.
В полной версии сайта, если открывать с компьютера, можно найти и интерактивную таблицу, где показаны стадии с привязкой к календарю и розыгрышам медалей.
Фото: Календарь ОИ-2024
Медальный зачёт
Считать золото, серебро и бронзу будем здесь.
Фото: Медальный зачёт
Матч-центр и Олимпийские игры
Все соревнования Парижа-2024, конечно, будут в нашем Матч-центре. Самые интересные матчи и соревнования вы можете добавить в «Избранные» и иметь к ним быстрый доступ – для этого нажмите на «звёздочку» ☆ рядом с событием.
Кроме того, добавьте Олимпиаду во вкладку «Мои турниры»: нажмите на «звёздочку» ☆ рядом с названием любого олимпийского вида спорта.
Фото: Матч-центр
Олимпийские игры в соцсетях
В Париже находятся три наших сотрудника: авторы Андрей Панков и Елена Кузнецова, а также фотограф Александр Сафонов. Ребята сообща ведут специальный телеграм-канал, подпишитесь, будет много интересного!
Ну а всю основную информацию вы узнаете из наших социальных сетей:
Телеграм-канал «Чемпионата, где интересные темы появляются быстрее всего, а уже потом их подхватывают наши любимые конкуренты
«ВКонтакте», где мы даём много мемов и классных видео
Одноклассники, потому что они у всех есть
Где смотреть Игры
Ситуация с видеотрансляциями такая: либо на сайте МОК официально, либо неофициально – где найдёте.
На какие события стоит обратить внимание
Даже в таком скукоженном формате, да ещё после того, как отказались от Игр в Париже или снялись из-за различных причин многие спортсмены, но Олимпийские игры есть Олимпийские игры. Интриг и звёзд достаточно!
Кстати, будет достаточно легионеров, которые выступают в различных соревнованиях в России. Особенно мощное представительство у волейбола!
Открытие Игр-2024
Ну а старт уже дан! Желаем всем спортсменам честной борьбы!