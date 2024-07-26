Гайд по летним Олимпийским играм в Париже на «Чемпионате»: кто из россиян участвует, где найти расписание, что по медалям и многое другое.

Олимпиада наступает: как следить за Играми-2024 и ничего не упустить

Раздел «Олимпиада»

Отработка максимально всех событий Игр-2024, конечно, начинается с нашего раздела «Олимпиада». Здесь будут все новости, статьи, быстрый доступ к статистике. В общем, всё необходимое по теме олимпийских соревнований.

Фото: Раздел «Олимпиада»

Для удобства мы вынесли и подсветили кнопку «Олимпиада 2024» в основном меню. Кроме того, внутри вкладки выделили виды спорта с нашими спортсменами.

Хаб «Наши в Париже-2024»

Российские спортсмены на Олимпиаде всё-таки будут. По теме отстранения ёмко высказалась наша спортсменка Анжела Бладцева:

Естественно, я счастлива, что мы наконец-то достигли этой цели. Несмотря на то что едем без флага, всё равно рада возможности поучаствовать. Все всё равно знают, откуда мы и кто мы.

Топ-матчи дня

Все важнейшие старты будут попадать в наш традиционный дайджест главных событий дня. Такой материал по разным видам спорта выходит ежедневно в 21:00, а быстро найти его можно в подменю – после кнопки «Новости».

Календарь Олимпийских игр — 2024

Расписание всего турнира можно найти во вкладке «Календарь» – и отсортировать по видам спорта и стадиям.

В полной версии сайта, если открывать с компьютера, можно найти и интерактивную таблицу, где показаны стадии с привязкой к календарю и розыгрышам медалей.

Фото: Календарь ОИ-2024

Медальный зачёт

Считать золото, серебро и бронзу будем здесь.

Фото: Медальный зачёт

Матч-центр и Олимпийские игры

Все соревнования Парижа-2024, конечно, будут в нашем Матч-центре. Самые интересные матчи и соревнования вы можете добавить в «Избранные» и иметь к ним быстрый доступ – для этого нажмите на «звёздочку» ☆ рядом с событием.

Кроме того, добавьте Олимпиаду во вкладку «Мои турниры»: нажмите на «звёздочку» ☆ рядом с названием любого олимпийского вида спорта.

Фото: Матч-центр

Олимпийские игры в соцсетях

В Париже находятся три наших сотрудника: авторы Андрей Панков и Елена Кузнецова, а также фотограф Александр Сафонов. Ребята сообща ведут специальный телеграм-канал, подпишитесь, будет много интересного!

Ну а всю основную информацию вы узнаете из наших социальных сетей:

Телеграм-канал «Чемпионата, где интересные темы появляются быстрее всего, а уже потом их подхватывают наши любимые конкуренты

«ВКонтакте», где мы даём много мемов и классных видео

Одноклассники, потому что они у всех есть

Где смотреть Игры

Ситуация с видеотрансляциями такая: либо на сайте МОК официально, либо неофициально – где найдёте.

На какие события стоит обратить внимание

Даже в таком скукоженном формате, да ещё после того, как отказались от Игр в Париже или снялись из-за различных причин многие спортсмены, но Олимпийские игры есть Олимпийские игры. Интриг и звёзд достаточно!

Кстати, будет достаточно легионеров, которые выступают в различных соревнованиях в России. Особенно мощное представительство у волейбола!

Открытие Игр-2024

Ну а старт уже дан! Желаем всем спортсменам честной борьбы!