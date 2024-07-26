Топ-события субботы: «Рубин» — «Зенит» в РПЛ, а на Олимпиаде разыграют первые медали

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Посмотреть все события 27 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 12:00: Австралия — Испания, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), группа A, 1-й тур

Интрига: грозные испанцы и неуступчивые австралийцы – что может быть лучше для матча открытия

Австралийцы проиграли лишь один матч, когда готовились к Олимпиаде, да и то — грозной сборной США. Испанцы же выиграли обе контрольные встречи. По всем раскладам фанаты вправе ожидать яркой игры и плотной борьбы. Именно этот матч следует считать официальным началом баскетбольного праздника в рамках Олимпийских игр!

🏐 14:00: Италия — Бразилия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), группа B, 1-й тур

Интрига: чемпионы мира против суперопытной Бразилии

Молодость против опыта — уже в первый день олимпийский волейбольный турнир дарит нам суперматч. Итальянцы не раскрывали все карты, отправив на вторую часть Лиги наций резерв. Бразильцы же борются со сменой поколений и постоянными травмами. Уже в Париже повреждения получили Йоанди Леал и Алан Соуза, последний пропустит матч. Но опыта команде Бернардо Резенде не занимать, а на Олимпиаде он значит очень многое.

⚽️ 15:00: «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА, РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: состоится ли первая победа ЦСКА при Николиче?

Армейцы в межсезонье играли здорово и были лучшими на Братском кубке, где также выступили второй клуб Сербии «Партизан» и московское «Динамо». Но вот в 1-м туре РПЛ зрители увидели будто бы прежний инертный ЦСКА – «Ростов» смотрелся интереснее и должен быть недоволен нулевой ничьей. Против «Пари НН» армейцам должно быть проще: нижегородцы пропустили четыре однотипных простых гола от «Рубина» (2:4) и в предстоящем матче наверняка снова не покажут идеальную оборону. Или это было помутнение и теперь они не допустят подобных ошибок?

🥇🚴‍♀️ 15:30: Олимпиада-2024, велоспорт (женщины), шоссе, гонка с раздельным стартом

Интрига: станет ли олимпийской чемпионкой многострадальная американка?

Женская разделка впервые в истории будет той же дистанции, что и мужская. Главный фаворит – двукратная чемпионка мира в гонках с раздельного старта из США Хлоэ Дайгерт. На чемпионате мира 2020 года в Италии она упала с обрыва, лидируя как раз в разделке. Дайгерт буквально влетела в металлический барьер, перевернулась через него и покатилась с обрыва. Американка восстановилась от травм и быстро вернулась на высочайший уровень.

В 2022-м она перенесла операцию на сердце из-за нарушения сердечного ритма, но вновь вернулась. Дайгерт приехала в Париж за золотом. Кто может помешать? Австралийка Грейс Браун, британка Анна Хендерсон, голландка Эллен ван Дейк. Нейтральная спортсменка с российским паспортом Тамара Дронова не относится к числу претендентов на медали.

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⚽️ 16:00: Аргентина – Ирак, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа B, 2-й тур

Интрига: южноамериканцы устроят возмездие за жуткий скандал?

В 1-м туре Аргентина на последних минутах добавленного времени всё-таки забила второй гол марокканцам и сравняла счёт. По крайней мере, так показалось. Сразу после этого разъярённые африканские болельщики выбежали на поле, закидывая соперников петардами и бутылками. Футболисты при этом сидели в раздевалках, потому что финального свистка не было. Оказывается, судьи подозревали офсайд, и опасения подтвердились. Отмена гола, трёхминутная доигровка без зрителей спустя практически два часа и поражение — 1:2. «Это самый большой цирк, что я видел в своей жизни», — сказал главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано. Посмотрим, не выбил ли скандал футболистов из равновесия.

⚽️ 16:00: Узбекистан – Египет, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа C, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: узбеки сохранят шансы на выход из группы?

Сборной Узбекистана на Олимпийских играх пришлось непросто с первого же матча, ведь в соперниках оказалась Испания. Итог — поражение 1:2. Ошибаться больше нельзя, ведь это не чемпионат Европы — с третьего места из группы не выйти. Египтяне расписали нули с Доминиканской Республикой, так что узбекистанцы сейчас на четвёртом месте. Нужно выбираться, тем более когда в составе есть Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА и Эльдор Шомуродов из «Ромы». У Египта состав гораздо скромнее. Пора побеждать.

⚽️ 17:30: «Рубин» – «Зенит», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: противостояние ярчайших команд 1-го тура

«Зенит» накидал четыре гола «Крыльям Советов», «Рубин» — столько же «Пари НН». А петербуржцы ранее и «Краснодар» четырежды огорчили в Суперкубке. Значит ли это, что в предстоящей игре мы увидим восемь забитых мячей? Нет, конечно. Но всё равно должно быть весело. У казанцев разыгрался скандалист Мирлинд Даку — 1+1, у сине-бело-голубых — Максим Глушенков (по дублю в двух последних встречах), который тоже остр на язык. Ждём яркий футбол и жаркие послематчевые комментарии.

⚽️ 17:30: «Динамо» Москва – «Локомотив», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: самый статусный матч тура

Дебютное московское дерби сезона! Что «Динамо», что «Локо» в 1-м туре показали красивую игру: первые должны были забивать «Факелу» минимум пять раз, но невовремя ещё в первом тайме удалился Даниил Фомин, в итоге — 3:1, а вторые устроили мощную перестрелку с «Акроном» — 3:2. Закрытый футбол — точно не про эти команды. Спросите у Бителло, Константина Тюкавина, Сергея Пиняева или Дмитрия Воробьёва. Что нужно делать в таких случаях? Рецепт прост — идти на стадион или включать трансляцию.

🎾 17:30*: Ринки Хидзиката (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 4), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поможет ли Медведеву опыт Олимпиады в Токио?

Даниил Медведев начинает свой второй поход за олимпийской медалью с учётом опыта Токио-2021. Путь на турнире в Париже россиянин начнёт матчем с австралийцем Ринки Хидзикатой. Теннисисты уже встречались ранее один раз — в Лос-Кабосе-2022 сильнее был Даниил. Победитель нового поединка далее пересечётся по сетке Олимпиады с кем-то из пары Робин Хасе — Себастьян Офнер.

🥇🚴‍♀️ 17:34: Олимпиада-2024, велоспорт (мужчины), шоссе, гонка с раздельным стартом

Интрига: добавит ли Эвенепул олимпийское золото к титулу чемпиона мира?

Мужская разделка волей календаря состоится в первый же медальный день Олимпиады. С момента окончания «Тур де Франс» всего неделя прошла! И главный фаворит этой гонки бельгиец Ремко Эвенепул ещё не успел толком отдохнуть. Но разделки – его конёк, и на 32,4 км практически пологой трассы он может развить фантастическую скорость.

Главные соперники – итальянец Филиппо Ганна, американец Брэндон Макналти, британец Джошуа Тарлинг, сенсационный эритреец Биньям Гирмай и ещё один бельгиец Ваут ван Арт. Нейтральный спортсмен из России Глеб Сырица на медали не претендует. Дорожную ситуацию может осложнить дождь, и, если он пойдёт по ходу гонки, преимущество получат те, кто стартовал на сухой трассе.

🥇🛹 18:00: Олимпиада-2024, скейтбординг (мужчины), улица, финал

Интрига: кто возьмёт золото — Япония или США?

В так называемом уличном скейтбординге главный фаворит – американец Найджа Хьюстон, действующий чемпион мира, хотя он и занимает только шестое место в рейтинге. В его активе – крутые трюки и невероятная координация. Главные соперники – лидеры мирового рейтинга, японцы Онодера Гинву и Сора Сираи. По-прежнему силён серебряный призёр Олимпиады в Токио Келвин Хёфлер.

🏀 18:15: Франция — Бразилия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), группа B, 1-й тур

Интрига: после провала в товарищеских играх очередного поражения французам могут не простить

Сборная Франции проиграла три подряд товарищеские встречи. Да, до этого «трёхцветные» одержали разгромную победу в игре с турками (94:46), но неудача на старте может дорого им обойтись. Бразильцы здорово смотрелись в квалификационном турнире, выбив непростую сборную Латвии. Так что матч этих двух команд обещает быть по-настоящему горячим.

⚽️ 20:00: «Факел» – «Акрон», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд останется с нулём очков в РПЛ?

Возможно, никакая. Но в 1-м туре тольяттинцы были бодры и накидали два гола в гостях «Локомотиву» (2:3), а вот воронежцы показали серый футбол и взбодрились только после трёх пропущенных голов и удаления у «Динамо» (1:3). Хотя у бело-голубых в центре обороны играли двое 19-летних футболистов и был неплохой шанс этим воспользоваться. Против «Акрона» не факт, что будет проще. Даже несмотря на его не самую отлаженную игру в обороне. В прошлом сезоне у воронежцев было четыре поражения на старте. Неужели ситуация повторится?

🥇🏊‍♂️ 21:42: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 400 м (мужчины, женщины, эстафеты)

Интрига: кто затащит 400-метровку у женщин?

В первый же медальный день Олимпиады в Париже в плавательном бассейне будет жарко. На дистанции 400 м вольным стилем сойдутся главные фавориты: многократная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки, героиня Токио австралийка Ариарне Титмус и юная канадка Саммер Макинтош. Это будет нереально крутой финал.

На этой же дистанции будет плыть и бывшая россиянка, а ныне француженка Анастасия Кирпичникова. На той же дистанции у мужчин фавориты — австралийцы Сэм Шорт и Элайджа Уиннингтон. Если бывший россиянин Илья Сибирцев, выступающий за Узбекистан, пробьётся в финал, это станет громким успехом.

Ещё две медальные дисциплины — эстафеты 4х100 м вольным стилем. У женщин железные фавориты — австралийки, но вряд ли просто так сдадутся американки и китаянки. У мужчин на медали будут претендовать минимум пять сборных.

🏀 22:00: Греция — Канада, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), группа A, 1-й тур

Интрига: одни из главных звёзд НБА сойдутся друг с другом, получиться может что угодно

Сборная Греции и особенно сборная Канады высоко котируются специалистами. В обеих командах есть звёздные игроки, способные оказать решающее влияние на игру. Двукратный участник Матча всех звёзд НБА Шей Гилджес-Александер из Канады и дважды признававшийся самым ценным игроком НБА Яннис Адетокунбо из Греции сделают всё, чтобы победа была именно за ними.