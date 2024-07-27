Такого полёта не ждал никто! Что сотворили с олимпийским огнём на открытии Игр-2024?

Олимпиада-2024 в Париже официально стартовала. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии открытия, которая получилась уникальной – такого раньше точно никогда не было.

Парад открытия прошёл на лодках по Сене, а не на стадионе. Пока спортсмены путешествовали по воде, организаторы показывали историю и культуру Франции, а «Зорро» нёс олимпийский факел к стадиону, даже пролетев на канате через реку и проскакав по воде на железном коне.

Началось же всё с салюта из дыма в цветах французского флага на мосту Аустерлиц. А затем было 12 частей церемонии, каждая из которых была названа в честь символов человечности и спорта: очарование, синхронность, свобода, равенство, братство, сестринство, спортивное мастерство, праздник, тьма, торжественность, солидарность и вечность.

Организаторы сумели в церемонии показать главные вехи в истории и культуре Франции, а одним из самых сильных моментов стала композиция Imagine Джона Леннона. В полной темноте на горящем фортепиано на барже её сыграл пианист Софиан Памарт, а спела Джульетта Армане.

Был поднят олимпийский флаг (правда, вверх ногами), президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил Олимпиаду открытой, а церемония зажжения олимпийского огня стала настоящей изюминкой церемонии. В ней приняли участие легендарные спортсмены, причём не только французские – испанский теннисист Рафаэль Надаль, американский легкоатлет Карл Льюис, американская теннисистка Серена Уильямс и румынская гимнастка Надя Команэчи.

Пока спортсмены передавали друг другу факел, в удивительном световом шоу на Эйфелевой башне раскрылись олимпийские кольца. Зажгли олимпийский огонь многократные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек, которым факел передал чемпион Олимпиады-1948 100-летний Шарль Костес. Но того, что произошло дальше, не ожидал никто.

Не было привычной чаши, огонь внутри воздушного шара – изобретении братьев Монгольфье — поднялся над Парижем под великую песню Эдит Пиаф, которую исполнила Селин Дион.

Какой получилась церемония? Точно необычной. Наверняка, она оставит у тех, кто её посмотрел, разные чувства – кому-то понравится, кто-то скажет, что это было ужасно и следить за этим четыре часа – безумие. Но она уже в истории. Спортсменов из России на этой церемонии не было. Даже тех, кто получил нейтральный статус и всё-таки добрался до Парижа.

А соревнования начнутся 27 июля.