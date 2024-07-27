Россияне выходят на битву за медали. Расписание первого дня Олимпиады-2024

В субботу, 27 июля, в Париже разыграют 14 первых комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в восьми различных видах спорта: прыжках в воду, стрельбе, велоспорте, скейтбординге, дзюдо, регби-7, плавании и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады.

В соревнованиях по шоссейным гонкам примут участие Тамара Дронова и Глеб Сырица, в плавании предварительные заплывы пройдут у Евгения Сомова, а на теннисные корты выйдут Даниил Медведев, Павел Котов, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Елена Веснина.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 27 июля.

27 июля, суббота. День первый. Расписание финалов

12:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин. 3 м;

12:00. Стрельба. Микст. Пневматическая винтовка. 10 м;

15:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом;

17:34. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом;

18:00. Скейтбординг. Мужчины. Стрит;

18:38. Дзюдо. Женщины, до 48 кг;

19:09. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг;

20:45. Регби-7. Мужчины;

21:42. Плавание. 400 м в/с. Мужчины;

21:52. Плавание. 400 м в/с. Женщины;

22:30. Фехтование. Женщины, шпага;

22:34. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Женщины;

22:44. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины;

22:55. Фехтование. Мужчины, сабля.

27 июля, суббота. Первый день ОИ-2024. Полное расписание

9:30. Бадминтон. Одиночный разряд (м, ж). Парный разряд (м, ж). Микст. Групповой раунд;

10:00. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Предварительные заезды. Одиночки, двойки парные, четвёрки парные;

10:00. Волейбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Япония — Германия;

10:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Испания — Словения;

10:00. Стрельба. Микст. Пневматическая винтовка. 10 м. Квалификация;

10:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Выездка;

10:30. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Выездка;

11:00. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг. Женщины, до 48 кг. 1/32 финала;

11:00. Фехтование. Женщины, шпага. Мужчины, сабля. 1/32 финала;

11:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1-й тур. Великобритания – Испания. Бельгия – Исландия. Нидерланды – ЮАР. Австралия – Аргентина. Германия – Франция. Индия – Новая Зеландия;

11:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м. Квалификация;

12:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Австралия – Испания;

12:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Венгрия — Египет;

12:00. Плавание. 100 м баттерфляй (ж), 400 м в/с (ж), 100 м брасс (м), 400 м в/с (м), эстафета 4х100 м в/с (м, ж). Предварительные заплывы;

12:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин. 3 м. Финал;

12:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Отдельные виды. Квалификация;

12:00. Стрельба. Микст. Пневматическая винтовка. 10 м. Финал;

13:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Предварительные заезды;

13:00. Теннис. Мужчины, женщины, парный разряд (ж, м). Первый круг;

13:30. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м. Квалификация;

14:00. Волейбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Италия — Бразилия;

14:30. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Германия — Япония;

15:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд;

15:00. Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. Нидерланды — Венгрия;

15:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Хорватия — Япония;

15:00, 16:00, 19:00, 20:00, 23:00, 00:00. Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. Предварительный раунд;

15:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом;

15:30. Регби-7. Мужчины. Матчи за пятое-восьмое места. Новая Зеландия – Аргентина. Ирландия – США;

16:00. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Квалификация;

16:00. Настольный теннис. Одиночный разряд (м, ж). Предварительный раунд;

16:30. Регби-7. Мужчины. 1/2 финала. ЮАР – Франция. Фиджи — Австралия;

16:50. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Квалификация;

16:30. Бокс. Мужчины, женщины, 1/16 финала;

16:35. Водное поло. Женщины. Группа B. 1-й тур. Греция — США;

17:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Норвегия — Аргентина;

17:17. Дзюдо. Женщины, до 48 кг. 1/2 финала;

17:30. Настольный теннис. Микст. 1/8 финала;

17:34. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом;

17:51. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг. 1/2 финала;

18:00. Волейбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Польша — Египет;

18:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал;

18:15. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Франция — Бразилия;

18:38. Дзюдо. Женщины, до 48 кг. Финал;

19:09. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг. Финал;

19:30. Водное поло. Женщины. Группа B. 1-й тур. Испания — Франция;

20:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Германия — Швеция;

20:00. Регби-7. Мужчины. Матч за третье место;

20:00. Сёрфинг. Мужчины. Раунд 1;

20:30. Бадминтон. Одиночный разряд (м, ж). Парный разряд (м, ж). Групповой раунд;

20:45. Регби-7. Мужчины. Финал;

20:45. Хоккей на траве. Женщины. 1-й тур. Аргентина – США. Нидерланды – Франция;

21:00. Настольный теннис. Одиночный разряд (м, ж). Первый раунд;

21:05. Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. Австралия — Китай;

21:40. Фехтование. Женщины, шпага. Мужчины, сабля. 1/2 финала;

21:42. Плавание. 400 м в/с (м, ж). Финалы;

22:00. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Греция — Канада;

22:00. Волейбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. США — Аргентина;

22:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Дания — Франция;

22:15. Плавание. 100 м брасс (м). 1/2 финала;

22:30. Фехтование. Женщины, шпага. Мужчины, сабля. Финал;

22:37. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с (м, ж). Финалы;

00:48. Сёрфинг. Женщины. Раунд 1.