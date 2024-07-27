Россияне выходят на битву за медали. Расписание первого дня Олимпиады-2024

В субботу, 27 июля, в Париже разыграют 14 первых комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в восьми различных видах спорта: прыжках в воду, стрельбе, велоспорте, скейтбординге, дзюдо, регби-7, плавании и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады.
В соревнованиях по шоссейным гонкам примут участие Тамара Дронова и Глеб Сырица, в плавании предварительные заплывы пройдут у Евгения Сомова, а на теннисные корты выйдут Даниил Медведев, Павел Котов, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Елена Веснина.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 27 июля.
27 июля, суббота. День первый. Расписание финалов
12:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин. 3 м;
12:00. Стрельба. Микст. Пневматическая винтовка. 10 м;
15:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом;
17:34. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом;
18:00. Скейтбординг. Мужчины. Стрит;
18:38. Дзюдо. Женщины, до 48 кг;
19:09. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг;
20:45. Регби-7. Мужчины;
21:42. Плавание. 400 м в/с. Мужчины;
21:52. Плавание. 400 м в/с. Женщины;
22:30. Фехтование. Женщины, шпага;
22:34. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Женщины;
22:44. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины;
22:55. Фехтование. Мужчины, сабля.
27 июля, суббота. Первый день ОИ-2024. Полное расписание
9:30. Бадминтон. Одиночный разряд (м, ж). Парный разряд (м, ж). Микст. Групповой раунд;
10:00. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Предварительные заезды. Одиночки, двойки парные, четвёрки парные;
10:00. Волейбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Япония — Германия;
10:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Испания — Словения;
10:00. Стрельба. Микст. Пневматическая винтовка. 10 м. Квалификация;
10:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Выездка;
10:30. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Выездка;
11:00. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг. Женщины, до 48 кг. 1/32 финала;
11:00. Фехтование. Женщины, шпага. Мужчины, сабля. 1/32 финала;
11:00. Хоккей на траве. Мужчины. 1-й тур. Великобритания – Испания. Бельгия – Исландия. Нидерланды – ЮАР. Австралия – Аргентина. Германия – Франция. Индия – Новая Зеландия;
11:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м. Квалификация;
12:00. Баскетбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Австралия – Испания;
12:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Венгрия — Египет;
12:00. Плавание. 100 м баттерфляй (ж), 400 м в/с (ж), 100 м брасс (м), 400 м в/с (м), эстафета 4х100 м в/с (м, ж). Предварительные заплывы;
12:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронный трамплин. 3 м. Финал;
12:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Отдельные виды. Квалификация;
12:00. Стрельба. Микст. Пневматическая винтовка. 10 м. Финал;
13:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Предварительные заезды;
13:00. Теннис. Мужчины, женщины, парный разряд (ж, м). Первый круг;
13:30. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м. Квалификация;
14:00. Волейбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Италия — Бразилия;
14:30. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Германия — Япония;
15:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд;
15:00. Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. Нидерланды — Венгрия;
15:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Хорватия — Япония;
15:00, 16:00, 19:00, 20:00, 23:00, 00:00. Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. Предварительный раунд;
15:30. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом;
15:30. Регби-7. Мужчины. Матчи за пятое-восьмое места. Новая Зеландия – Аргентина. Ирландия – США;
16:00. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Квалификация;
16:00. Настольный теннис. Одиночный разряд (м, ж). Предварительный раунд;
16:30. Регби-7. Мужчины. 1/2 финала. ЮАР – Франция. Фиджи — Австралия;
16:50. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Квалификация;
16:30. Бокс. Мужчины, женщины, 1/16 финала;
16:35. Водное поло. Женщины. Группа B. 1-й тур. Греция — США;
17:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Норвегия — Аргентина;
17:17. Дзюдо. Женщины, до 48 кг. 1/2 финала;
17:30. Настольный теннис. Микст. 1/8 финала;
17:34. Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом;
17:51. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг. 1/2 финала;
18:00. Волейбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Польша — Египет;
18:00. Скейтбординг. Мужчины. Улица. Финал;
18:15. Баскетбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Франция — Бразилия;
18:38. Дзюдо. Женщины, до 48 кг. Финал;
19:09. Дзюдо. Мужчины, до 60 кг. Финал;
19:30. Водное поло. Женщины. Группа B. 1-й тур. Испания — Франция;
20:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Германия — Швеция;
20:00. Регби-7. Мужчины. Матч за третье место;
20:00. Сёрфинг. Мужчины. Раунд 1;
20:30. Бадминтон. Одиночный разряд (м, ж). Парный разряд (м, ж). Групповой раунд;
20:45. Регби-7. Мужчины. Финал;
20:45. Хоккей на траве. Женщины. 1-й тур. Аргентина – США. Нидерланды – Франция;
21:00. Настольный теннис. Одиночный разряд (м, ж). Первый раунд;
21:05. Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. Австралия — Китай;
21:40. Фехтование. Женщины, шпага. Мужчины, сабля. 1/2 финала;
21:42. Плавание. 400 м в/с (м, ж). Финалы;
22:00. Баскетбол. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Греция — Канада;
22:00. Волейбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. США — Аргентина;
22:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Дания — Франция;
22:15. Плавание. 100 м брасс (м). 1/2 финала;
22:30. Фехтование. Женщины, шпага. Мужчины, сабля. Финал;
22:37. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с (м, ж). Финалы;
00:48. Сёрфинг. Женщины. Раунд 1.