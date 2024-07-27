Пловец Евгений Сомов будет бороться за выход в финал. Теннисисты сыграют первые матчи.

Олимпиада-2024 в Париже, день первый. Смогут ли россияне сразу же порадовать болельщиков?

В субботу, 27 июля, в Париже пройдёт первый соревновательный день. В разных точках французской столицы будет разыграно 13 комплектов наград. Примут участие в борьбе за медали и российские спортсмены.

Напоминаем, что посмотреть все события Олимпиады можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Первая гонка российских велосипедистов

В 15:30 будет дан старт шоссейной разделке в велоспорте у женщин. А уже в 15:48 по московскому времени в гонку уйдёт Тамара Дронова.

Для уроженки Подмосковья это вторые Игры. В групповой гонке Токио-2020 она заняла 39-е место. Накануне Игр-2024 спортсменка рассказала, что хочет показать результат лучше. Добраться до медалей Дроновой будет, конечно, невероятно сложно. Но попробовать точно стоит.

В 17:32 настанет время мужской шоссейной разделки. Россию представляет 24-летний Глеб Сырица. Он уйдёт на старт третьим, в 17:35. Шансы на медаль невелики, но Олимпиада – особый турнир. Здесь может случиться всякое.

И один в поле воин

Единственным представителем из России в плавательном бассейне является Евгений Сомов. Как раз сегодня и настанет время для его квалификационного, а потом если получится, то и полуфинального заплывов.

Итак, 100 метров брассом. Третий заплыв квалификации – 12:36.

Евгений может без проблем выйти в следующий этап. Да и его место в финале почти не вызывает сомнений. Перед соревнованиями у российского пловца шестое время среди всех участников – 58,72 секунды.

Медведеву и Шнайдер – приготовиться!

Начинается заруба и на кортах «Ролан Гаррос».

Последним запуском, то есть не раньше 17:30 по Москве, первый круг соревнований начнётся для шестой ракетки мира Даниила Медведева. На корте Сюзанн Ленглен он сразится с японцем Ринки Хидзикатой.

Даниил Медведев Фото: Clive Mason/Getty Images

Также вечера будет ждать Павел Котов. Он будет играть против олимпийского чемпиона Пекина-2008 в парном разряде швейцарца Стэна Вавринки.

В женской части соревнований олимпийский путь начнётся у Дианы Шнайдер. 23-я ракетка мира сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Встреча начнётся не ранее 14:30. А ближе к вечеру в турнире женских пар сыграют Елена Веснина и Екатерина Александрова. Соперницы у россиянок непростые. Это чешский тандем Каролины Муховой и Линды Носковой.

Поход Джоковича за золотом

Теннис не отпускает. Там есть, на что посмотреть, и помимо россиян.

У Новака Джоковича для полноты коллекции пока нет золота Олимпийских игр. В первом круге сербу выпал австралиец Мэттью Эбден. Тот самый, который забежал в последний вагон благодаря снятию с турнира одиночников Энди Маррея. Старт матча не ранее 14:30 на корте Филиппа Шатрье.

В парном разряде у мужчин на арену выйдет звёздный дуэт испанцев Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля. Последнему сейчас непросто. Травма, возраст… Но сумасшедшее желание вновь сотворить историю могут очень сильно помочь. Тем более, что накануне Рафа блестяще справился с ролью знаменосца огня Игр. Это дало много плюсиков в карму и к настрою.

Рафаэль Надаль на церемонии открытия Фото: Getty Images

Что ещё посмотреть?

В первый день ОИ-2024 также состоятся финалы в плавании. Мужчины и женщины разыграют по комплекту на 400-метровке кролем.

У дам особая заруба. Кэти Ледеки из США против Саммер Макинтош из Канады. Но кроме них есть ещё и Ариарне Титмус из Австралии!

Ариарне, напомним, год назад блистала на ЧМ в Японии и там же установила новый мировой рекорд. Ледеки придётся скидывать две секунды со своих нынешних показателей. Это будет непросто, но интересно.

В стрельбе из пистолета на соревнования выйдет легендарная грузинская спортсменка Нино Салуквадзе. Это будет её десятая Олимпиада! В этом же турнире выступит экс-россиянка, а ныне представительница Украины, Алёна Костевич, которая известна своими громкими высказываниями.

Всегда особые страсти царят в командных видах. В первом круге мужского волейбола зрителей ждёт заманчивая вывеска: Италия против Бразилии.

В баскетболе матч-открытия проведут Австралия и Испания. На площадке сильнейшего предстоит выявить и Германии с Японией. Будем ждать и матча Греции против Канады. Здесь будет особенно любопытно понаблюдать за противостоянием Адетокунбо и Гилджес-Александеры на площадке.