Первый день Олимпийских игр — 2024. Российские спортсмены на старте! LIVE

В субботу, 27 июля, в Париже пройдёт первый день Олимпиады-2024. Да, в некоторых видах спорта соревнования начались ещё до церемонии открытия, но по традиции отсчёт ведётся именно по медальным дням.
Итак, сегодня в столице Франции спортсмены разыграют сразу 14 комплектов наград. Причём немногочисленные нейтральные спортсмены из России тоже совсем уж в стороне от этой битвы не останутся. Велогонщики Дронова и Сырица примут участие в гонках с раздельного старта, а пловец Сомов и команда теннисистов начнут свой путь к медальным финалам. Хочется верить, что у ребят получится порадовать нас наградами.
Следим за самыми интересными событиями Олимпиады вместе!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой
За какими событиями следить на Олимпиаде 27 июля?
Подробно рассказываем, что будет происходить на Олимпиаде 27 июля. Здесь не только россияне, но и другие мировые звёзды. Конкретно сегодня настоящая жара будет на теннисных кортах и в плавательном бассейне.
Внезапно выяснилось, что сегодня будет разыграно не 14 комплектов наград, а всего 13. Соревнования скейтбордистов перенесли с сегодняшнего дня на понедельник, 29 июля. Вероятно, из-за погоды.
Добрый день, дорогие друзья! Держите сразу полное расписание дня!
Сегодня 14 комплектов наград в восьми различных видах спорта: прыжках в воду, стрельбе, велоспорте, скейтбординге, дзюдо, регби-7, фехтовании и плавании.