Сегодня наши атлеты выступят в плавании, велоспорте и теннисе!

Первый день Олимпийских игр — 2024. Российские спортсмены на старте! LIVE

В субботу, 27 июля, в Париже пройдёт первый день Олимпиады-2024. Да, в некоторых видах спорта соревнования начались ещё до церемонии открытия, но по традиции отсчёт ведётся именно по медальным дням.

Итак, сегодня в столице Франции спортсмены разыграют сразу 14 комплектов наград. Причём немногочисленные нейтральные спортсмены из России тоже совсем уж в стороне от этой битвы не останутся. Велогонщики Дронова и Сырица примут участие в гонках с раздельного старта, а пловец Сомов и команда теннисистов начнут свой путь к медальным финалам. Хочется верить, что у ребят получится порадовать нас наградами.

Следим за самыми интересными событиями Олимпиады вместе!

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