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Олимпиада-2024 в Париже – онлайн-трансляция соревнований 27 июля 2024

Первый день Олимпийских игр — 2024. Российские спортсмены на старте! LIVE
Михаил Чесалин
Олимпиада-2024 в Париже
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Сегодня наши атлеты выступят в плавании, велоспорте и теннисе!

В субботу, 27 июля, в Париже пройдёт первый день Олимпиады-2024. Да, в некоторых видах спорта соревнования начались ещё до церемонии открытия, но по традиции отсчёт ведётся именно по медальным дням.

Итак, сегодня в столице Франции спортсмены разыграют сразу 14 комплектов наград. Причём немногочисленные нейтральные спортсмены из России тоже совсем уж в стороне от этой битвы не останутся. Велогонщики Дронова и Сырица примут участие в гонках с раздельного старта, а пловец Сомов и команда теннисистов начнут свой путь к медальным финалам. Хочется верить, что у ребят получится порадовать нас наградами.

Следим за самыми интересными событиями Олимпиады вместе!

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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За какими событиями следить на Олимпиаде 27 июля?
Live Михаил Чесалин

За какими событиями следить на Олимпиаде 27 июля?

Подробно рассказываем, что будет происходить на Олимпиаде 27 июля. Здесь не только россияне, но и другие мировые звёзды. Конкретно сегодня настоящая жара будет на теннисных кортах и в плавательном бассейне.

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10:37 Михаил Чесалин

Внезапно выяснилось, что сегодня будет разыграно не 14 комплектов наград, а всего 13. Соревнования скейтбордистов перенесли с сегодняшнего дня на понедельник, 29 июля. Вероятно, из-за погоды.

10:06 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья! Держите сразу полное расписание дня!

Сегодня 14 комплектов наград в восьми различных видах спорта: прыжках в воду, стрельбе, велоспорте, скейтбординге, дзюдо, регби-7, фехтовании и плавании.

Все соревнования Олимпиады 27 июля:
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