Главный вопрос Олимпиады. Как вы относитесь к россиянам, которые выступают в Париже?

Олимпиада-2024 российским поклонникам спорта точно запомнится как большой спортивный праздник, на который наших спортсменов не пустили.

Несомненно, в спорт вмешалась большая политика. МОК звал россиян на Игры, отталкиваясь не от спортивных результатов наших чемпионов, а от их политических воззрений. В России призывали ответить на эту ситуацию решительным бойкотом, но на столь резкие действия никто не пошёл.

В итоге на Игры в Париж поехали 15 спортсменов, представляющих Россию. Правда, без всякого упоминания о своей стране, под нейтральным бирюзовым флагом и со специальной мелодией – написанным для них гимном.

Они могли бы не принять приглашение МОК, могли бы отказаться от поездки, но не стали этого делать. И будут выступать на Играх в Париже.

А теперь вопрос – как вы к ним относитесь? С пониманием? Осуждением? Может быть, радуетесь, что у кого-то всё-таки получилось пробиться?

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