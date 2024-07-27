«Самая бессмысленная трата в жизни парижан». Церемония открытия Олимпиады-2024 изнутри

Один из корреспондентов «Чемпионата» был у главной сцены, другой – на маршруте парада атлетов. Что они увидели и почувствовали?

Вечером 26 июля в Париже отгремела церемония открытия Олимпиады в Париже. Многие в России называют её скандальной и скучной, многие – от всей души хвалят. Но очевидно одно – она получилась необычной.

На церемонии открытия присутствовали корреспонденты «Чемпионата» Елена Кузнецова и Андрей Панков. Поскольку церемония была масштабная, они находились в разных местах и по-разному увидели торжество.

Был и позитив, и резкий негатив. Читайте, потому что по телевизору, как обычно, далеко не всё можно было понять и прочувствовать.

«Я поняла, в чём задумка парада на Сене»

Елена Кузнецова: «Мне достался билет на набережную Сены, в самое начало маршрута, и удалось посмотреть только парад атлетов. Впечатления разделились на три части.

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Я приехала за полтора часа до начала, и всё это время бродила по набережной или, скорее, продиралась через толпу, и смотрела на людей. Ничего не происходило – народ сидел, многие прямо на земле, и ждал. Кто-то болтал, кто-то пил и ел, кто-то играл в карты – в общем, все занимали себя как могли. Некоторые зрители были нарядно одеты, как на праздник, но в основном все пришли в обычной, повседневной одежде.

Церемония открытия Олимпиады-2024 Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

На набережной было обустроено несколько точек питания, бутерброды по € 12, пиво (безалкогольное) – по € 6-8. Разговорилась с американским болельщиком, он тоже был в шоке от таких цен. Но при этом ко всем ларькам стояли очереди.

А ещё я всё гадала, как люди смогут посмотреть парад атлетов, если за спинами первых рядов ну ничегошеньки не видно.

***

Пока Андрей Панков грустно рапортовал с Трокадеро, что у них страшный ливень, я радовалась, что у нас в 6 км от него хорошая погода и ни намёка на дождь.

Когда начался парад атлетов, я поняла, в чём задумка с его проведением именно на Сене. Атмосфера мгновенно стала праздничной: играла музыка, на другом берегу реки выступали артисты, зрители танцевали, подпевали, хлопали в ладоши, махали и радостно улюлюкали проплывающим корабликам. Весь город вышел поприветствовать олимпийцев. Это действительно было классно наблюдать изнутри!

Парад атлетов на открытии ОИ-2024 Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

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Однако хорошего понемногу, и довольно скоро начался дождь. Сначала просто закрапал, но потом пошёл всё сильнее и сильнее, превратившись практически в ливень. Похолодало, я совсем промокла, а к концу парада окончательно продрогла и мечтала только о том, чтобы поскорее добраться до дома и съесть что-нибудь горячее.

Я уже нигде не бродила, а встала под деревом, которое хоть немного укрывало от дождя. Рядом стояла семья с маленькими детьми. Спросила их, нравится ли им церемония – если не считать дождя, конечно. Они ответили, что не видят особой разницы, потому что живут тут и для них всё привычно.

Где-то на середине алфавита зрители тонкими струйками потянулись на выход, но всё же бóльшая часть оставалась на набережной до самого конца – все ждали кораблик сборной Франции. И встречали их с таким же энтузиазмом, как и в начале церемонии, однако как только последний кораблик уплыл, все резво побежали к метро.

Парад атлетов на открытии ОИ-2024 Фото: Steph Chambers/Getty Images

Французы, ну что же вы! Идея, пожалуй, была отличная, но почему вы не разогнали тучи и позволили погоде испортить всё впечатление? Надеюсь, никто из спортсменов после парада не простынет, им же ещё выступать!»

«Каким же сильным было моё разочарование!»

Андрей Панков: «Если Лена находилась в сосредоточении толпы, то я поехал на площадь Трокадеро, где разместилась финальная сцена. Именно здесь открытие смотрели президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах.

Самый дорогой входной билет к финальной сцене стоил € 2700. Поэтому я заходил на трибуны с полной уверенностью, что сейчас посмотрю офигенное шоу, недаром же билет столько стоит, да и все главные шишки здесь.

Однако каким же сильным было моё разочарование, когда началась церемония. Быстро стало понятно, что всё, что журналистам и зрителям предстоит делать – это смотреть в огромные экраны, расположенные по периметру всей сцены. На них показывали телевизионную картинку церемонии открытия, а на самой сцене не происходило ни-че-го. Танцевала только специальная камера, которая поднималась и опускалась, чтобы снимать аплодисменты Баха и Макрона.

Трансляция выступления Леди Гаги Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Но всё было бы ничего, если бы не адский ливень, который начал колотить уже через 15 минут после начала церемонии. Журналистам и зрителям выдали дождевики, однако даже они спасали слабо. В итоге отсутствие движа на сцене и ливень привели к тому, что у всех, кто находился у главной сцены, оказалось размазанное впечатление от открытия. Вроде бы вот оно — совсем рядом, да ещё и заплачены огромные деньги, но вживую не видишь ничего.

В какой-то момент дождь стал таким сильным, что зрители начали покидать место действия, а журналисты уходили в пресс-центр. В разгар ливня ложа прессы почти опустела, и пресс-центр был забит спасающимися от стихии.

Ещё забавнее вышло со спортсменами, которые доплывали на своих кораблях после парада по Сене и заходили на сцену. Зрители вообще не обращали на них внимания, диктор не говорил про них ни слова. Они просто махали трибунам, а потом вставали около сцены и мокли.

В качестве компенсации за все страдания и скуку зрители вживую увидели кульминацию процесса передачи олимпийского огня. На стадионе факел пронесли Зидан и Надаль, а дальше… снова всё по телевизору.

В общем, думаю, это была самая бессмысленная трата почти € 3000 в жизни парижан, которые решились прийти на церемонию именно сюда.

Финальным аккордом для всех бедолаг, кто выбрал главную сцену, а не тусу на набережной Сены, стала невозможность уехать из района проведения церемонии. Все улицы были перекрыты из-за отъезда Макрона и остальных высоких лиц. Полностью была остановлена одна из веток метро. Нам с коллегой пришлось добираться до работающей станции метро максимально окольными путями. В итоге вместо 25 минут путь домой занял 1,5 часа».