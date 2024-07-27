Уже в 16 лет она разрывала взрослых соперниц, а теперь является лучшей велогонщицей страны.

Первый шанс России на медаль Олимпиады. Что нужно знать о велогонщице Тамаре Дроновой?

Сегодня, 27 июля, в Париже начнутся соревнования по велоспорту. В гонках на шоссе будет разыграно два комплекта наград. В разделке у женщин примет участие одна из двух российских спортсменок.

В 15:48 на старт уйдёт Тамара Дронова. Именно она получает первый, пусть и теоретический, шанс завоевать медаль Олимпийских игр в Париже.

Сменила лыжи на велосипед

Тамара – из Краснозаводска Московской области.

Удивительно, но в велоспорт Тамара пришла непривычно поздно. Она решила стать гонщицей только в 15 лет. До этого времени Дронова занималась лыжными гонками. И однажды даже стала победительницей зимнего первенства России и летнего чемпионата на лыжероллерах.

Уже после этого она сделала окончательный выбор в пользу велогонок. Спортсменка рассказывала, почему не сложилось с лыжами.

«Мой уход из лыжного спорта не был в полной мере осознанным. Были сложности с тренером. С горячей руки сказала – всё, больше не буду, хотя были предложения из других команд. Я тогда вообще решила заняться учебой, но тот тренер, который привёл меня в велоспорт, убедил, что талант растрачивать нельзя. Надо попробовать себя в велоспорте и потом уже решить», – приводит слова Дроновой «Матч ТВ».

Тренер оказался прав.

Тамара Дронова Фото: Пресс-служба Israel-Premier Tech

Дронова – лучшая в стране

Уже в 2009 году Тамара на Спартакиаде учащихся в Пензе забрала четыре золота на треке. А сразу после отправилась на взрослый ЧР в Санкт-Петербург, на котором завоевала серебро и две бронзы, будучи одной из самых юных участниц турнира. Заматерев на треке, Тамара стала привозить домой и золотые медали ЧР, золото с юниорских ЧЕ, занимать призовые места на взрослых континентальных первенствах.

Кажется, своё пристанище Тамара нашла в шоссейных велогонках. Там громких международных успехов пока не случилось, но и откровенных провалов не было. На «Тур де Франс» Дронова занимала 15-е и 21-е места в составе команды Roland.

Несколько лет кряду спортсменка никому не отдаёт пальму первенства в разделке и групповой гонке в России. А в этом сезоне выиграла несколько медалей на международных стартах в Сальвадоре.

«Хочется побороться за призовые места»

Олимпиада-2024 стала второй в карьере Тамары Дроновой. Опыт участия в токийских Играх был не очень успешным. Тогда в групповой гонке она заняла 39-е место. На сей раз спортсменка хочет выступить куда лучше.

«Когда ты не являешься одним из фаворитов на эту Олимпиаду, то всё намного проще. Участие — это, конечно, здорово, но хотелось бы постараться побороться за возможные призовые места», — сказала Дронова «Матч ТВ».

И в этом может подсобить поддержка в лице семьи. В социальных сетях спортсменки есть забавные фотографии с сыном Даниилом и ушастым рыжим другом Джериком.

Даниил, сын Тамары Дроновой, и их пёс Джерик Фото: Из личного архива Тамары Дроновой

В Париже Тамара Дронова планирует участвовать как в разделке, так и в групповой гонке. Будем болеть за нашу спортсменку на Олимпиаде-2024 всем сердцем!