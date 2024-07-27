«Я в России не был года три. Про меня там забыли уже». Первые слова Сомова на Олимпиаде

Первый из россиян на Олимпийских играх в Париже провёл свой первый старт, причём успешно! Пловец Евгений Сомов спокойно прошёл в полуфинал олимпийского турнира на дистанции 100 м брассом.

После заплыва Сомов поделился эмоциями с журналистами. Он рассказал о своих ощущениях от выступления на Играх в одиночестве, ответил на вопрос о реакции из России и прокомментировал еду для спортсменов на Играх.

– Если бы не получилось пройти в полуфинал, была бы трагедия?

– Я кайфую при любых раскладах, но, конечно, расстроился бы, если бы не попал в полуфинал. Но сегодня никто не вышел из 59 секунд. Всё нормально, я не устал, есть пара замечаний к самому себе по второй половине, но в общем и целом всё было хорошо. Уверен, что в финал можно проползать.

– Церемонию открытия вчера смотрели?

– Нет, не смотрел, отдыхал. У меня друзья ходили, но без меня.

– Как вообще впечатления от Олимпиады, от деревни?

– Мне всё нравится, я кайфую. Это мой первый раз, сравнивать не с чем. Мои друзья, которые были в Токио, говорят, что здесь лучше. Только говорят, что еда там была получше, там были суши. Я на них здесь тоже рассчитывал, но довольствуюсь круассанами (улыбается). В остальном только очереди немного длинные, а так всё нормально. Но организаторы всё решат.

– Вы поплывёте ещё 50 м вольным стилем?

– Я заявился на кроль 50 м, да. Мне сказали, что можно взять ещё одну дистанцию, я решил выбрать эту. Как вы знаете, я начал плавать только в январе, в планах плавать 100 и 200 м кроль и 100 и 200 м брасс. Поэтому это подготовка. Хочу попасть в полуфинал, посмотрим, что будет.

– Там ваш рекорд России хотят ратифицировать. Следите за этим?

– Нет, уже не слежу, отпустил ситуацию. Андрей Жилкин мне сказал, что рекорд не зарегистрируют, но Владимир Сальников вроде бы сказал, что могут и зарегистрировать. Пусть делают что хотят. У меня результат есть, было бы супер, если бы засчитали, если нет — ничего страшного. Они уже два месяца проверяют длину бассейна. Наверное, кто-то вылетел туда, ходит измеряет линейкой (улыбается). Не расстроюсь, если не засчитают.

Пловец Евгений Сомов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Тяжело ли быть здесь одному, без команды?

– Соревноваться действительно сложно, потому что я впервые выступаю в одиночку, это первое такое крупное соревнование, до этого я участвовал только в юниорских чемпионатах мира и Европы, предпочел бы быть здесь со своей командой, с коллективом, в одном здании, общаться. Но плавание — индивидуальный вид спорта. Я общаюсь с другими пловцами – Каспаром Корбо из Нидерландов, с ребятами из Бразилии, Молдавии и Германии.

– У вас тут родные есть?

– Да, мама тут, поддерживала меня сейчас с трибун. Классно!

– Она из России прилетела?

– Да, из Санкт-Петербурга прилетела пару дней назад.

– Это было сложно? В плане той же визы?

– У неё есть и американская виза, и европейская, ей ничего не надо было получать. Она у меня любит путешествовать.

– Вам не разрешили участвовать в церемонии открытия…

– Я бы в любом случае остался дома. Вчера шёл дождь, а сегодня мне надо было уже плыть. Я бы не пошёл на церемонию. Если захочу, посмотрю хайлайты. Я здесь не ради вечеринок, а ради плавания. Это сейчас для меня самое важное. Так что не сильно расстроился, что меня не пустили.

– Из России была какая-то реакция на то, что вы приехали сюда как нейтральный атлет?

– Мои друзья из России меня поддерживают, семья тоже. А в остальном никакой реакции не было. Я последний раз там был три-четыре года назад, давно уже. Думаю, они про меня уже немного позабыли (улыбается).

– Что скажете о нейтральной форме, о цветах?

– Цвета мне нравятся, классный цвет. И качество хорошее, мне нравится. Я выделяюсь в этой форме. И все мне так говорят.

– Когда вам выдали эту форму?

– В первый день, когда приехал в деревню, мне всё выдали – рюкзак, кроссовки, всё остальное. Униформа реально кайфовая, красивая, цвет тиффани.

– Вы первый из российских атлетов за 124 года, кто выступил на парижской Олимпиаде. Последний раз россияне были на ОИ в Париже в 1900 году.

— Я об этом не думал, но прикольно, да.

–Такая историческая штука.

— Ну да. Вчера с полицейским ездил, с мигалкой. Меня Uber привёз не на тот выход, а идти было далеко. Там стояли полицейские, я попросил их подвезти. Мы на мигалках, на красный свет, по встречке долетели до основного входа за три минуты. А там пробки везде. Тоже такой опыт.

– Русских всего 15, а уже беспределят.

— Да, и всё равно беспределят (смеётся).

– Как проходил процесс получения статуса нейтрального атлета? Много вам пришлось делать?

— Я же и менеджер, и атлет, так что я много всего делаю – веду переписку по e-mail, общаюсь с людьми. Получал нейтральный статус у World Aquatics, у МОК. Потом визу оформлял, это заняло какое-то время. Немного стрессово, но, пожалуй, мне это нравится. Мне нравится идти трудным путём, когда надо на самом деле достигать цели. Всё нормально!

– Тебя спрашивали там о ваших взглядах на СВО (Формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата»)?

— Без комментариев.

–А ты здесь с тренером, его аккредитовали нормально?

— Да. Он у меня американец.

– Поэтому его пустили?

— Нет, я бы мог и из России привезти, если бы захотел. Просто я плаваю со своим тренером в Америке, поэтому привёз его.