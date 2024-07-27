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Кто победит на Олимпиаде-2024 в Париже: кто фаворит медального зачёта

США против Китая. Кто же выиграет медальный зачёт Олимпиады-2024 в Париже?
Юлия Сидорова
Кто фаворит медального зачёта на Олимпиаде-2024
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Россия из числа претендентов на высокие места выпала.

В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх в Париже разыграли первые медали. Первое золото турнира досталось команде Китая, как и второе. Однако вся борьба в неофициальном медальном зачёте ещё впереди.

И всех волнует вопрос – кто же сможет его выиграть?

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Прогноз от Gracenote

Традиционно свой прогноз на итоги медального зачёта на основе результатов ключевых мировых и континентальных соревнований представило статистическое агентство Gracenote компании Nielsen. В нём тройка лидеров повторяет прогнозы на ОИ-2020: США, Китай, Великобритания.

Американцы, согласно приведённым цифрам, могут выиграть в Париже 112 медалей (39 – 32 – 41), что на одну награду меньше, чем было в Токио.

По количеству золотых наград сборная Китая вновь будет угрожать лидирующей позиции США. В 2021 году Китай завоевал на одну золотую медаль меньше, чем американцы (38 против 39). В Париже им предрекают более скромный успех – 34 золотых награды. Однако Китай остаётся единственной страной, имеющей шанс догнать США по этому показателю.

Для французов домашняя Олимпиада может стать лучшей с 1900 года. Тогда страна завоевала 115 медалей (и это при довольно скудной соревновательной программе более чем столетней давности). На Играх в Токио сборная выиграла всего 33 медали, но в Париже им предрекают почти в два раза больше наград разного достоинства и почти в три раза больше золота (27 против 10).

Если Австралия, которая по прогнозам агентства должна замкнуть пятёрку лидеров, действительно завоюет 54 медали, то Игры-2024 станут для этой сборной самыми успешными после домашних 2000 года.

Прогноз на общий медальный зачёт от Gracenote

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаОбщее количество медалей
1США393241112
2Китай34272586
3Великобритания17202663
4Франция27211260
5Австралия15231654

Прогноз от Sports Illustrated

Американский спортивный журнал Sports Illustrated в своём прогнозе сразу распределил награды в каждой отдельной дисциплине.

Интересно, что нейтральных атлетов из России в призёрах нет вообще. Но два спортсмена с пометкой AIN присутствуют в списке американцев: золото пророчат белорусскому тхэквондисту Георгию Гурциеву в категории до 58 кг, серебро на батуте может получить его соотечественник Иван Литвинович.

В общем медальном зачёте победу с серьёзным преимуществом, как и у Gracenote, забирает США – 43 золотых, 36 серебряных и 36 бронзовых наград.

Наибольшее количество наград Олимпиады, согласно прогнозу, американцам принесут плавание (9 – 14 – 6) и лёгкая атлетика (19 – 7 – 5). Больше остальных личных медалей в копилку сборной сложат именитые пловчихи Кети Ледеки (два золота и серебро) и Реган Смит (золото и два серебра), а также гимнастка Симона Байлз (три золота и бронза) и легкоатлет Ноа Лайлз (три золота).

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Китай, как и в прогнозе Gracenote, занимает вторую позицию. В Париже ожидают очередного триумфа китайских прыгунов в воду, успеха бадминтонистов, гимнастов и тяжелоатлетов.

В прогнозируемом распределении мест в медальном зачёте у Sports Illustrated и Gracenote есть лишь одно различие: позиции Франции и Великобритании.

Прогноз на общий медальный зачёт от Sports Illustrated

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаОбщее количество медалей
1США433636115
2Китай34222783
3Франция18281864
4Великобритания29201463
5Австралия15172658

Главная интрига медального зачёта

Если верить прогнозам, то позиция США в медальном зачёте незыблема – по общему количеству наград догнать сборную будет невозможно. Для американцев эта победа может стать восьмой подряд в общем зачёте летних Игр. В последний раз США становились вторыми на Олимпиаде 1992 года. Тогда американцы уступили Объединённой команде республик бывшего СССР.

Второе место Китая в общем зачёте также не вызывает вопросов. Сборная стабильно останавливалась на этой позиции четыре последних Олимпиады. А на домашнем турнире в Пекине даже обошла США по количеству золота.

Команда Китая по настольному теннису

Команда Китая по настольному теннису

Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Традиционно и закономерно, что на домашних Играх принимающая сборная выигрывает больше, чем обычно, и, соответственно, поднимается выше в общем зачёте. Дома и стены помогают, и мотивация стремится к небесам.
Поэтому, согласно прогнозам американцев, атлеты из Франции могут завоевать в два раза больше медалей, чем на Играх в Токио. У аналитиков разнится лишь количество золотых наград. Становится ясно, что главная интрига закрутится вокруг третьего места общего зачёта.

Если Франции удастся опередить Великобританию, которая не выбывала из топ-3 с 2008 года, то это станет невероятным прорывом хозяев. В XXI веке лучшим результатом французов было шестое место в Сиднее-2000.

Что касается россиян, то даже если бы допущенные до Игр в нейтральном статусе 15 атлетов разжились десятком золотых наград, в медальном зачёте строка AIN всё равно не появилась бы. МОК Россию такого права лишил.

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