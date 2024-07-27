США против Китая. Кто же выиграет медальный зачёт Олимпиады-2024 в Париже?

В субботу, 27 июля, на Олимпийских играх в Париже разыграли первые медали. Первое золото турнира досталось команде Китая, как и второе. Однако вся борьба в неофициальном медальном зачёте ещё впереди.

И всех волнует вопрос – кто же сможет его выиграть?

Прогноз от Gracenote

Традиционно свой прогноз на итоги медального зачёта на основе результатов ключевых мировых и континентальных соревнований представило статистическое агентство Gracenote компании Nielsen. В нём тройка лидеров повторяет прогнозы на ОИ-2020: США, Китай, Великобритания.

Американцы, согласно приведённым цифрам, могут выиграть в Париже 112 медалей (39 – 32 – 41), что на одну награду меньше, чем было в Токио.

По количеству золотых наград сборная Китая вновь будет угрожать лидирующей позиции США. В 2021 году Китай завоевал на одну золотую медаль меньше, чем американцы (38 против 39). В Париже им предрекают более скромный успех – 34 золотых награды. Однако Китай остаётся единственной страной, имеющей шанс догнать США по этому показателю.

Для французов домашняя Олимпиада может стать лучшей с 1900 года. Тогда страна завоевала 115 медалей (и это при довольно скудной соревновательной программе более чем столетней давности). На Играх в Токио сборная выиграла всего 33 медали, но в Париже им предрекают почти в два раза больше наград разного достоинства и почти в три раза больше золота (27 против 10).

Если Австралия, которая по прогнозам агентства должна замкнуть пятёрку лидеров, действительно завоюет 54 медали, то Игры-2024 станут для этой сборной самыми успешными после домашних 2000 года.

Прогноз на общий медальный зачёт от Gracenote

Место Страна Золото Серебро Бронза Общее количество медалей 1 США 39 32 41 112 2 Китай 34 27 25 86 3 Великобритания 17 20 26 63 4 Франция 27 21 12 60 5 Австралия 15 23 16 54

Прогноз от Sports Illustrated

Американский спортивный журнал Sports Illustrated в своём прогнозе сразу распределил награды в каждой отдельной дисциплине.

Интересно, что нейтральных атлетов из России в призёрах нет вообще. Но два спортсмена с пометкой AIN присутствуют в списке американцев: золото пророчат белорусскому тхэквондисту Георгию Гурциеву в категории до 58 кг, серебро на батуте может получить его соотечественник Иван Литвинович.

В общем медальном зачёте победу с серьёзным преимуществом, как и у Gracenote, забирает США – 43 золотых, 36 серебряных и 36 бронзовых наград.

Наибольшее количество наград Олимпиады, согласно прогнозу, американцам принесут плавание (9 – 14 – 6) и лёгкая атлетика (19 – 7 – 5). Больше остальных личных медалей в копилку сборной сложат именитые пловчихи Кети Ледеки (два золота и серебро) и Реган Смит (золото и два серебра), а также гимнастка Симона Байлз (три золота и бронза) и легкоатлет Ноа Лайлз (три золота).

Китай, как и в прогнозе Gracenote, занимает вторую позицию. В Париже ожидают очередного триумфа китайских прыгунов в воду, успеха бадминтонистов, гимнастов и тяжелоатлетов.

В прогнозируемом распределении мест в медальном зачёте у Sports Illustrated и Gracenote есть лишь одно различие: позиции Франции и Великобритании.

Прогноз на общий медальный зачёт от Sports Illustrated

Место Страна Золото Серебро Бронза Общее количество медалей 1 США 43 36 36 115 2 Китай 34 22 27 83 3 Франция 18 28 18 64 4 Великобритания 29 20 14 63 5 Австралия 15 17 26 58

Главная интрига медального зачёта

Если верить прогнозам, то позиция США в медальном зачёте незыблема – по общему количеству наград догнать сборную будет невозможно. Для американцев эта победа может стать восьмой подряд в общем зачёте летних Игр. В последний раз США становились вторыми на Олимпиаде 1992 года. Тогда американцы уступили Объединённой команде республик бывшего СССР.

Второе место Китая в общем зачёте также не вызывает вопросов. Сборная стабильно останавливалась на этой позиции четыре последних Олимпиады. А на домашнем турнире в Пекине даже обошла США по количеству золота.

Команда Китая по настольному теннису Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Традиционно и закономерно, что на домашних Играх принимающая сборная выигрывает больше, чем обычно, и, соответственно, поднимается выше в общем зачёте. Дома и стены помогают, и мотивация стремится к небесам.

Поэтому, согласно прогнозам американцев, атлеты из Франции могут завоевать в два раза больше медалей, чем на Играх в Токио. У аналитиков разнится лишь количество золотых наград. Становится ясно, что главная интрига закрутится вокруг третьего места общего зачёта.

Если Франции удастся опередить Великобританию, которая не выбывала из топ-3 с 2008 года, то это станет невероятным прорывом хозяев. В XXI веке лучшим результатом французов было шестое место в Сиднее-2000.

Что касается россиян, то даже если бы допущенные до Игр в нейтральном статусе 15 атлетов разжились десятком золотых наград, в медальном зачёте строка AIN всё равно не появилась бы. МОК Россию такого права лишил.