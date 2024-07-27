Россиянку признали одной из самых сексуальных спортсменок Олимпиады. И это просто смешно!

Американский таблоид New York Post в день открытия Олимпиады в Париже выкатил материал про самых сексуальных спортсменов на Играх в Париже. В этот список вошла и россиянка Юлия Ефимова. Неожиданно? Да!
Особенно если учесть, что Юлия на Игры не отобралась.
Самый «горячий» фейл
В список самых горячих спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Париже, вошли девять девушек и пять мужчин. Что ж, тем выше акции оказавшихся в рейтинге Кейлеба Дрессела, Хулиана Альвареса, Леона Маршана, Тедди Ринера и Виктора Вембаньямы.
Круто, что в списке девушек оказалась прославленная российская чемпионка Юлия Ефимова. Таблоид даже поместил её и Кейлеба Дрессела на обложку поста в своих социальных сетях. Отмечается, что Ефимова стала первой российской пловчихой, получившей нейтральный статус перед ОИ-2024.
Юлия Ефимова
Фото: РИА Новости
В этом таблоид не соврал. Юлия не то чтобы первая, она – единственная российская пловчиха, получившая такой статус. Но авторы забыли удостовериться, в том, что спортсменка смогла отобраться на Игры.
Тут, к сожалению и для нас, и для NY Post, ответ отрицательный.
Почему Ефимовой нет в Париже?
Чтобы попасть на Олимпиаду в Париже, Ефимовой не хватало одного только нейтрального статуса, надо было выполнить олимпийский норматив. Для этого пловчиха в режиме жёсткого цейтнота отправилась на Багамы – единственное место, где она ещё успевала попытать счастья и отобраться на Игры.
К сожалению, против участия Юлии в её пятой Олимпиаде была даже погода. Во время заплыва на 100 м брассом, который чуть не отменили из-за шторма, спортсменка плыла под порывами ветра и тропическим проливным дождём. Заплыв она выиграла, но олимпийский норматив выполнить так и не смогла. Ефимовой, которую на Играх ждали даже американцы, не хватило 0,86 секунды.
Так что американцы зря ждали эффектную россиянку в Париже. Юлия, не попав на Олимпиаду, вообще подумывает о завершении карьеры.