Юлия Ефимова — горячая штучка, конечно. Но в Париж она не отобралась.

Россиянку признали одной из самых сексуальных спортсменок Олимпиады. И это просто смешно!

Американский таблоид New York Post в день открытия Олимпиады в Париже выкатил материал про самых сексуальных спортсменов на Играх в Париже. В этот список вошла и россиянка Юлия Ефимова. Неожиданно? Да!

Особенно если учесть, что Юлия на Игры не отобралась.

Самый «горячий» фейл

В список самых горячих спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Париже, вошли девять девушек и пять мужчин. Что ж, тем выше акции оказавшихся в рейтинге Кейлеба Дрессела, Хулиана Альвареса, Леона Маршана, Тедди Ринера и Виктора Вембаньямы.

Круто, что в списке девушек оказалась прославленная российская чемпионка Юлия Ефимова. Таблоид даже поместил её и Кейлеба Дрессела на обложку поста в своих социальных сетях. Отмечается, что Ефимова стала первой российской пловчихой, получившей нейтральный статус перед ОИ-2024.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

В этом таблоид не соврал. Юлия не то чтобы первая, она – единственная российская пловчиха, получившая такой статус. Но авторы забыли удостовериться, в том, что спортсменка смогла отобраться на Игры.

Тут, к сожалению и для нас, и для NY Post, ответ отрицательный.

Почему Ефимовой нет в Париже?

Чтобы попасть на Олимпиаду в Париже, Ефимовой не хватало одного только нейтрального статуса, надо было выполнить олимпийский норматив. Для этого пловчиха в режиме жёсткого цейтнота отправилась на Багамы – единственное место, где она ещё успевала попытать счастья и отобраться на Игры.

К сожалению, против участия Юлии в её пятой Олимпиаде была даже погода. Во время заплыва на 100 м брассом, который чуть не отменили из-за шторма, спортсменка плыла под порывами ветра и тропическим проливным дождём. Заплыв она выиграла, но олимпийский норматив выполнить так и не смогла. Ефимовой, которую на Играх ждали даже американцы, не хватило 0,86 секунды.

Так что американцы зря ждали эффектную россиянку в Париже. Юлия, не попав на Олимпиаду, вообще подумывает о завершении карьеры.