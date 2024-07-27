«Падение остановило меня на 30 секунд». Россиянка пострадала в дикой разделке на Олимпиаде

Велогонщицам в Париже не повезло с погодой — спортсменки падали на мокрой трассе и плакали после финиша.

Первый комплект наград в велоспорте на Олимпиаде в Париже был разыгран в женской разделке. Россиянка Тамара Дронова заняла 21-е место. Условия для гонки были тяжелейшими – на мокрой трассе падали практически все, в том числе и Тамара.

«До этого момента по моему компьютеру всё было не совсем плохо. Не скажу, что можно было рассчитывать на какое-то высокое место, но было лучше, чем уже после. Падение остановило меня минимум секунд на 30, а то и больше», — сказала после финиша Дронова.

Возможно, без падения Тамара была бы максимально близка к канадке Оливии Берил, которая стала 20-й, но вряд ли могла бы опередить её. Победительнице российская спортсменка проиграла более четырёх минут.

Чемпионкой стала австралийка Грейс Браун, которая «привезла» соперницам более полутора минут.

«Я знаю, что победа возможна. Я буду стремиться к золотой медали, а если не смогу этого сделать, но сумею попасть на пьедестал, тоже буду по-настоящему счастлива», — именно эти слова сказала перед олимпийской разделкой Грейс Браун, объявившая, что проводит последний сезон в своей профессиональной карьере.

Уроженка Мельбурна была близка к исполнению своей олимпийской мечты в Токио, но тогда в разделке заняла четвёртое место. Но с того момента Грейс на всех важнейших стартах билась за самые высокие места. На чемпионатах мира 2022 и 2023 годов она завоёвывала серебряные награды, выиграла разделку на женской «Джиро».

Браун провела разделку в Париже фантастически. Она чуть ли не единственная из главных фавориток не упала на мокрой от сильнейшего дождя трассе. Австралийка прекрасно проходила все повороты, максимально используя радиус, и с первой отсечки лидировала. На финише она «привезла» более полутора минут основным соперницам.

Судьбу серебра и бронзы как раз падение и решило. Американка Хлоя Дигерт, двукратная чемпионка мира в разделках, которая в 2020-м получила сильнейшие травмы во время падения в Имоле и могла остаться инвалидом, старалась на парижской трассе не рисковать. Но падения в повороте не избежала, упав к заградительным барьерам. В итоге Дигерт проиграла британке Анне Хендерсон менее секунды! Многие спортсменки после финиша едва сдерживали слёзы – и от боли после падений, и от обиды из-за этого.

Одной из героинь гонки стала экс-чемпионка мира в разделке Эллен ван Дейк. Шесть недель назад она попала в ДТП и получила перелом правого голеностопа. До сих пор в обычной жизни она использует для ходьбы костыли. Но на Олимпиаду Эллен приехала и промчалась разделку, хотя даже ногу с педали сама отстегнуть не может. Результат в таком случае неважен, но всё же – ван Дейк стала 11-й.