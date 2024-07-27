На картонной кровати попрыгали и олимпийский чемпион Том Дэйли, и корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Антисекс-кровати» в Олимпийской деревне прочнее, чем кажутся. Мы проверили их лично!

В центре внимания спортсменов в Олимпийской деревне вновь оказались «антисекс-кровати». Организаторы Игр в Париже решили взять пример с Токио и расставить в номерах спортсменов картонные койки того же производителя.

Корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова лично приехала в Париж и протестировала мебель. На деле всё оказалось не так уж и плохо.

В Токио «антисекс-кровати» стали мемом

В 2021 году эта история с кроватями вызвала огромный резонанс. Из-за пандемии короновируса участникам Игр запретили обниматься и пожимать друг другу руки, а ещё для них создали специальные кровати. Те самые, которые выдерживали вес 200 кг, но ломались от резких движений.

Такой ход аргументировался тем, что спортсмены должны избегать ненужных форм физического контакта, дабы не заболеть. А после слов американского легкоатлета Пола Челимо кровати получили меткое название «антисекс».

Тема вызвала множество шуток. Ирландский гимнаст Рис Маккленаган первым решил проверить свою кровать на прочность и от души попрыгал на ней, записав происходящее на видео: «Эти кровати должны быть «антисекс». Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!» – делился результатами Рис.

Комната в олимпийской деревне в Токио Фото: ОКР

Забавно, что организаторы токийских Игр даже поблагодарили Маккленагана за то, что он развенчал навязчивый миф. А в МОК поспешили откреститься от идеи с ограничением физической близости, заявив, что мебель из перерабатываемых материалов были придумана задолго до пандемии.

«В жизни они лучше, чем кажется в интернете»

И вот, спустя три года, когда речи о пандемии уже нет, спортсмены приехали в парижскую Олимпийскую деревню и вновь увидели перед собой «это». Маккленаган, конечно, решил сразу повторить свой перформанс. В этот раз он прыгал ещё яростнее и вновь развенчал миф о хрупкости кроватей.

Тестирование бумажной мебели на месте проживания на прочность даже стало своего рода челленджем. К нему присоединились американский прыгун в воду Том Дейли и корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова в олимпийской деревне в Париже Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хоть внешний вид мебели не вызывал доверия, она решила её проверить.

«Смотришь на эту картонную кровать, и кажется, что вот сядешь на неё, и она тут же развалится, как соломенный домик Ниф-Нифа.

Да и матрасы, сделанные из переработанной рыбацкой сетки, выглядят довольно подозрительно. Но я села, и ничего не случилось! Легла – надо же, удобно! Не слишком жёстко, не слишком мягко, а в самый раз. Кстати, в деревне есть меню матрасов, спортсмены могут выбрать на свой вкус из четырёх степеней жёсткости.

В итоге я рискнула и попрыгала. Ничего не сломалось, не треснуло и даже не захрустело. Кровати оказались вполне надёжными и удобными. В жизни они точно лучше, чем кажется по завирусившимся в интернете видео», — рассказывает Елена из Олимпийской деревни в Париже.

Картон и презервативы — забота о природе и здоровье

Картонные кровати хоть и не вызывают бурного восторга у спортсменов, зато полностью соответствуют экологической повестке. Французы даже урны для мусора сделали из картона. Такой ход весьма удобен и для бюджета Парижа, который называет свою Олимпиаду «самой зелёной» в истории Игр.

«Похожие кровати были и на Олимпиаде в Токио. Мы провели опрос среди спортсменов, и большинство сказали, что они очень удобные. Для нас такое решение важно, потому что оно бережёт природу. Картон сделан из переработанных материалов и после Игр тоже будет переработан.

Урны для мусора в олимпийской деревне в Париже Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

Кроме того, мы учитываем разные интересы. Есть специальное приложение, в котором можно подобрать матрас под свой рост, вес, выбрать желаемую жёсткость», – рассказал директор Олимпийской деревни Лоран Мишо.

Кстати, в этот раз об ограничениях любого рода контактов Париж даже не заикался. Напротив, для спортсменов подготовили 300 тысяч презервативов, это примерно по 30 штук в одни руки. Всё-таки Париж – город любви.

Вот и Елена задала Мишо животрепещущий вопрос: «Вы раздаёте презервативы в деревне, но кровати-то у вас маленькие. Почему?»

«Первое – безопасность и здоровье спортсменов – это наш приоритет. Мы предоставляем презервативы из заботы о здоровье. А кровати выдерживают 250 кг. Между кроватями и презервативами нет связи, мы просто думаем о комфорте, безопасности и здоровье», – резюмировал директор деревни.