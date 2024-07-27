Насыщенное 28 июля: крутейший баскетбол Сербия — США в Париже и другие яркие события — ваше расписания дня на «Чемпионате».

Топ-события воскресенья: второй день ОИ-2024, матчи «Спартака» и «Краснодара», Ф-1 и UFC

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: «Манчестер Сити» — «Милан», товарищеский матч

Интрига: кто победит в матче клубов из топ-чемпионатов?

Несколько дней назад «Манчестер» отыграл товарищеский матч с «Селтиком» и уступил — 3:4. Удивляться не стоит, ведь чемпион Англии играл экспериментальным составом. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла первый тайм (1:3), но после перерыва восстановила равновесие. Правда, почти сразу пропустила четвёртый мяч. «Милан» неделю назад упустил победу в контрольной игре с венским «Рапидом» — 1:1. Результативную передачу отдал Даниэле Мальдини (сын Паоло Мальдини). Красно-чёрные готовятся к новому сезону под руководством Паулу Фонсеки, который сменил Стефано Пиоли.

Важная информация от Гвардиолы: Гвардиола рассказал о своём будущем в «Манчестер Сити»

⚽️ 3:00: «Арсенал» Лондон — «Манчестер Юнайтед», товарищеский матч

Интрига: сколько голов забьют ведущие команды Англии?

Битва английских клубов на территории США. «Арсенал» в прошлом сезоне до последнего бился за чемпионский титул в АПЛ, но не опередил машину Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, провалился в чемпионате Англии — восьмое место в таблице. С другой стороны, манкунианцы победили в Кубке Англии, а Эрик тен Хаг сохранил пост главного тренера. Этим летом «МЮ» уже потратил более € 100 млн на новичков. К примеру, состав команды укрепили защитник Лени Йоро и атакующий футболист Джошуа Зиркзее.

👊 6:30*: Том Аспиналл (Англия) — Кёртис Блэйдс (США), UFC 304

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли британец на шаг ближе к бою мечты с Джонсом?

В ночь с 27 на 28 июля состоится яркий турнир UFC 304. Одними из главных действующих лиц станут Том Аспиналл и Кёртис Блэйдс. Парни уже сходились в октагоне, тогда поединок продлился 15 секунд. Британец получил травму, нанося удар, бой был остановлен. Теперь Аспиналл попытается взять реванш за ту досадную осечку. Кроме того, он обладает временным поясом в тяжёлом весе. И если победит, сможет претендовать на поединок с легендарным Джоном Джонсом.

👊 7:00*: Леон Эдвардс (Англия) — Белал Мухаммад (США), UFC 304

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: поможет ли Белалу помощь Хабиба?

В главном поединке UFC 304 сойдутся Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. Оба бойца горят желанием победить, поскольку на кону стоит чемпионский пояс. Обладает им британец, который получил прекрасную возможность защищать его на родине. Но в оппонентах — опасный боец, который может преподнести массу сюрпризов. Кроме того, активное участие в подготовке Мухаммада принимал Хабиб Нурмагомедов. Орёл совершенно точно смог улучшить тренировочный лагерь Белала. А если победит Эдвардс, его следующим соперником, скорее всего, станет… Ислам Махачев.

🏐 14:00: Польша — Япония, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), группа B, 1-й тур

Интрига: встреча не главных фаворитов, но претендентов на медали

Первый день женского волейбольного турнира дарит нам встречу команд, которые не причисляют к главным фаворитам. Но в хороший день эти коллективы могут покусать любого фаворита. Японки на Лиге наций обыграли Бразилию, которая к тому моменту шла без поражений. Сборная Польши под руководством Стефано Лаварини сильно прибавила и тоже готова сражаться за медали. Кто победит — узнаем совсем скоро.

⚽️ 15:00: «Химки» — «Спартак», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Спартак» первую победу при новом тренере?

«Спартак» постарается одержать первую победу под руководством Деяна Станковича. Неделю назад красно-белые неудачно провели матч 1-го тура с «Оренбургом» (0:2), после чего приобрели сразу трёх новичков. Один из них — вратарь Александр Довбня — вряд ли сыграет в Подмсковье. Но, возможно, на поле выйдут Игорь Дмитриев и Эсекьель Барко? «Химки» в первом матче поделили очки с махачкалинским «Динамо» (1:1), хотя могли рассчитывать на большее. Команда Франка Артиги не реализовала два пенальти в первой половине — гостей выручили штанга и перекладина.

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Бельгии, гонка

Интрига: есть ли у Ферстаппена шанс с 11-го места?

Лидер общего зачёта и действующий чемпион Макс Ферстаппен в разгромном стиле выиграл субботнюю квалификацию в Спа, однако из-за штрафа за превышение лимита на моторы начнёт гонку только 11-м. Есть ли у нидерландца шансы отыграться и победить даже с такого места? Вероятно, если бы и на воскресенье прогнозировали дождь, то задача Макса оказалась бы сложнее. Но в воскресенье вроде как будет будет сухо — в такой ситуации, возможно, преимущество получат гонщики «Макларена», хотя и они будут стартовать только четвёртым и пятым. На поуле Шарль Леклер, но на него, помимо Норриса с Пиастри, устроят охоту Перес (ему надо спасать место в «Ред Булл») и Хэмилтон – в общем, должно получиться ну очень интересно!

⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Ахмат», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: потеряет ли «Оренбург» первые очки в чемпионате?

«Оренбург» впечатлил в 1-м туре. Команда Давида Деограсии наказала «Спартак» за ошибки и стартовала в новом сезоне с победы — 2:0. А что «Ахмат»? Грозненский клуб сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Неплохой результат, с учётом того, что соперник завершил прошлый сезон на второй строчке в таблице РПЛ. Но теперь команду Магомеда Адиева ждёт гостевая игра на искусственном газоне. Любопытная деталь — во всех пяти очных встречах в Оренбурге забивали и те, и другие.

🏐 18:00: Франция — Сербия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), группа A, 1-й тур

Интрига: смогут ли сербы навязать борьбу хозяевам Олимпиады?

Сборная Франции — чемпионы Токио и хозяева Олимпиады — начнут свой путь матчем с Сербией. Все ждут от французов победы, но у них есть проблемы с составом. До сих пор не восстановился Бартелеми Шиненьезе, а Эрвин Нгапет не набрал оптимальные кондиции. От сербов не ждут подвигов на этих играх, но если полетит подача, то они способны заставить фаворита понервничать.

🥇🛹 18:00: Олимпиада-2024, скейтбординг (женщины), улица, финал

Интрига: золото вновь возьмёт девочка-тинейджер

На Олимпиаде в Токио победительницей в скейтбординге в категории «стрит» стала 13-летняя японка Момидзи Нисия. Бразильянке Раисе Леал, ставшей тогда второй, тоже было 13 лет, бронзовому призёру Накаяме Фуни — 16. Это вызвало большие споры в олимпийском сообществе — могут ли девочки, каких полно на улицах, получать те же медали, что спортсменки из лёгкой атлетики, плавания, волейбола и других видов, где к Олимпиаде нужно идти годами? С того момента ничего не изменилось, и главным претенденткам на победу в Париже вновь от 13 до 16 лет.

🥇🎯 18:11: Олимпиада-2024, стрельба из лука, командное первенство, женщины, финал

Интрига: смогут ли кореянки выиграть 10-ю Олимпиаду подряд?

Женская сборная Кореи в стрельбе из лука доминирует так, как не доминируют даже сборные США по баскетболу! С 1988 года в стрельбе из лука стали разыгрываться медали и в командных соревнованиях, и ещё ни разу сборная Кореи не занимала место ниже первого. Кореянки приехали в Париж исключительно дебютантками, но одна из них уже успела побить мировой рекорд. Но в нынешнем сезоне в командных турнирах сборную Кореи дважды побеждала сборная Китая. Неужели величайшая серия кореянок прервётся?

🏀 18:15: Сербия — США, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины), группа C, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: фаворит Олимпиады снова разгромит MVP НБА и компанию?

Поражение Сербии от США в товарищеском матче придало подопечным Светислава Пешича мотивации, так как после этого европейская сборная с самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Николой Йокичем во главе обыграла Японию и Грецию. Что для сербов, что для американцев предстоящий матч станет первым на Олимпийских играх в Париже. Кто же заберёт важнейшую победу?

⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справятся ли «быки» с новичком РПЛ?

Для «Краснодара» предстоящий матч станет третьим официальным в сезоне-2024/2025. Правда, «быки» не одержали ни одной победы. Сначала они «сгорели» в матче Суперкубка России с «Краснодаром» (2:4), а потом поделили очки с «Ахматом» (1:1) в РПЛ. Махачкалинский клуб впервые в истории играет в высшем дивизионе российского футбола. В 1-м туре команда Хасанби Биджиева сыграла вничью с «Химками» (1:1), хотя соперник не реализовал два пенальти.

🏆⚽️ 21:00: Испания — Франция, Евро-2024 U19, финал

Интрига: кто станет победителем юношеского чемпионата Европы?

Испанцы и французы уже встречались друг с другом на групповой стадии. Тогда игра завершилась результативной ничьей — 2:2. Помимо этого, французы обыграли Турцию (2:1) и Данию (4:2). Испанцы, в свою очередь, одолели датчан (2:1) и упустили победу в матче с турецкими футболистами (1:1). В полуфинале Франция обыграла Украину (1:0), а Испания одолела Италию (1:0) благодаря голу в дополнительное время. Кто одержит победу в финале? Испания не выигрывала Евро с 2019 года, Франция — с 2016-го.

🥇🏊‍♂️ 22:54: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 400 м комплекс (мужчины), 100 м баттерфляй (женщины), 100 м брасс (мужчины)

Интрига: станет ли Маршан олимпийским чемпионом на дистанции Фелпса?

Для французских болельщиков во второй день Олимпиады в плавательном бассейне состоится, вероятно, главное событие — заплыв на 400 м комплексным плаванием, где главным фаворитом является рекордсмен мира Леон Маршан. В 2023-м в Фукуоке он сокрушил последний рекорд Майкла Фелпса, а теперь замахивается на то, чтобы стать главным героем сборной Франции в Париже.

В мужском брассе на 100 м всё внимание к британцу Адаму Пити, который пережил тяжёлую депрессию, но вернулся в спорт за очередным золотом.