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Олимпиада-2024, велоспорт, гонка с раздельным стартом, мужчины, результаты 27 июля — позорное выступление Глеба Сырицы

Российский велогонщик проиграл бы даже девушкам. Он же не готов к Олимпиаде!
Андрей Шитихин
Глеб Сырица
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Глеб Сырица всего лишь избежал последнего места. А чемпион из Бельгии расплакался после финиша.

Мужская велогонка с раздельного старта на Олимпиаде в Париже завершилась победой бельгийца Ремко Эвенепула, который всего лишь шесть дней назад финишировал в призах на «Тур де Франс». Россиян Глеб Сырица выступил крайне неудачно, заняв предпоследнее место из всех финишировавших. Он показал результат, с которым не смог бы выиграть даже женскую гонку!

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Сырица, напомним, попал на Олимпиаду-2024 только из-за отказа сильнейшего российского шоссейника Александра Власова. Но в Париж 24-летний экс-чемпион мира среди юниоров на треке отправился лишь в качестве массовки. Тем более он и не планировал туда ехать, но пришлось.

Александр Гусятников, бывший руководитель ФВСР, сразу после того, как на утверждение в МОК была отправлена кандидатура Сырицы, заявил, что парень может там и до финиша не доехать, поскольку просто не готов выступать на таком уровне.

Кто такой Глеб Сырица?
Глеб Сырица, велоспорт — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
Истории
Глеб Сырица, велоспорт — Наши в Париже на Олимпиаде-2024

Это предсказание сбылось. Сырица финишировал предпоследним, не сумев преодолеть дистанцию быстрее 40 минут. Более того, он показал время хуже, чем победительница женской гонки австралийка Грейс Браун. Сравнивать – прямой резон, так как впервые в истории Олимпиад мужчины и женщины провели разделку на одной и той же дистанции.

Выиграл же бельгиец Ремко Эвенепул, который лидировал на всех отсечках, несмотря на то что всего лишь шесть дней назад завершил «Тур де Франс». Вторым стал итальянец Филиппо Ганна, а третьим – ещё один бельгиец Ваут ван Арт.

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