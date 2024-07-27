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Российский пловец Евгений Сомов не прошёл в финал стометровки брассом на Олимпиаде-2024: результат полуфиналов

Наш пловец показал самое красивое время на Олимпиаде! Но с мечтой о медалях распрощался
Валерия Кукалева
Евгений Сомов не прошёл в финал Олимпиады
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Евгений Сомов уложился ровно в минуту на стометровке брассом. Этого для попадания в финал не хватило.

Пловец Евгений Сомов — пожалуй, один из главных героев первого олимпийского дня для России, несмотря на стартовую победу теннисной суперзвезды Даниила Медведева.

Болельщики любят узнавать новые имена, и Сомов, что называется, «додал» — после выхода в полуфинал на стометровке брассом он раздал в микст-зоне интервью, быстро обозначив себя «своим парнем».

«Мне всё нравится, я кайфую, — так пловец описал впечатления от атмосферы на Играх. — Это мой первый раз, сравнивать не с чем. Мои друзья, которые были в Токио, говорят, что здесь лучше. Только говорят, что еда там была получше, там были суши. Я на них здесь тоже рассчитывал, но довольствуюсь круассанами (улыбается). В остальном только очереди немного длинные, а так всё нормально. Но организаторы всё решат».

Бодрое интервью Сомова после квалификации:
«Я в России не был года три. Про меня там забыли уже». Первые слова Сомова на Олимпиаде
«Я в России не был года три. Про меня там забыли уже». Первые слова Сомова на Олимпиаде

В полуфинал Сомов просочился с 13-го места из 16 и был не очень доволен собой, но выразил уверенность, что может «проползать» в финал.

Российский спортсмен попал во второй полуфинальный заплыв. Среди соперников оказались победитель квалификации нидерландец Каспар Корбо, кстати, приятель Сомова, и белорус Илья Шиманович, так же, как и Сомов, выступающий в нейтральном статусе. А вот главный фаворит — держатель мирового и олимпийского рекордов Адам Пити — был распределён в первый заплыв.

Пити сделал серьёзную заявку, единственным выйдя из 59 секунд и показав время лучшее, чем лидер утренней предварительной стадии. В секунду уместилась первая шестёрка, так что и Сомову, и Шимановичу тоже нужно было показывать класс.

Сомов на Олимпиаде запомнился и участием в акции с Бахом:
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К сожалению, ни россиянин, ни белорус не сумели пробиться в медальный заплыв. Шиманович стал шестым и теперь идёт первым резервистом в случае отказа отобравшихся спортсменов, Сомов финишировал следом с красивым, но недостаточно быстрым временем — ровно одна минута. Без секунд и десятых-сотых.

Однако Евгений не заканчивает выступления в Париже — он заявлен на 50 метров кролем, хотя эта дистанция не является профильной. Цель, по словам Сомова — полуфинал.

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