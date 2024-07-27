Великая Кэти Ледеки снова проиграла Терминатору. Всё, её эпоха ушла?

Ариарне Титмус повторила свою победу в Токио и на Олимпиаде в Париже.

В первый же медальный день Олимпийских игр в Париже в плавательном бассейне состоялся один из самых ожидаемых заплывов – семикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки против своей обидчицы в Токио австралийки Ариарне Титмус на дистанции 400 м вольным стилем. Вот только борьбы и не получилось.

Титмус в Токио прервала победную серию Ледеки на Олимпиадах. До того заплыва Кэти не проиграла ни одной личной дистанции, но на 400-метровке австралийка, которой на тот момент было только 20 лет, оказалась сильнее. И с тех пор Ариарне выступала всё круче и круче. Её даже прозвали Терминатором.

Титмус побила мировой рекорд Ледеки на 400 м вольным стилем, но недолго была мировой рекордсменкой. Её достижение превзошла юная канадка Саммер Макинтош, одна из самых универсальных пловчих мира. Правда, австралийка почти сразу вернула высшее достижение себе. А вот Ледеки на такие скорости больше не вышла.

В предварительных заплывах в Париже американка проплыла быстрее австралийки, причём они выступали в одном заплыве, но обе, конечно, берегли силы.

В финале Титмус не оставила соперницам шансов. А её главной соперницей стала вовсе не Ледеки, а Макинтош. Канадка на протяжении 350 м плыла в полусекунде от австралийки, но на заключительном полтиннике Ариарне ещё прибавила и на второй Олимпиаде подряд выиграла кролевую 400-метровку.

Макинтош финишировала второй, проиграв почти секунду, а Ледеки не выплыла из четырёх минут, но всё же сумела добраться до бронзы. Можно ли говорить, что её эпоха завершилась?

В Париже Кэти поплывёт самые длинные дистанции – 800 и 1500 м. А ещё эстафеты. И вполне может побить рекорд гениальной советской гимнастки Ларисы Латыниной по количеству золотых олимпийских медалей.

На аналогичной дистанции у мужчин победу одержал немец Лукас Мертенс. Выиграл он в том же стиле, что и Титмус, не подпустив к себе никого из соперников. Мертенс стал вторым после легендарного Пауля Бидермана представителем Германии, который завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем на Олимпиадах.

Фаворитами на этой дистанции считались австралийцы, но Сэм Шорт вообще не попал в топ-3, а Элайджа Уиннингтон лишь могучим ускорением на последнем полтиннике обеспечил себе серебро, буквально вырвав его из рук корейца Ким Ву Мина.

Женскую эстафету 4 по 100 м вольным стилем также забрала сборная Австралии во главе с юной Молли О’Кэллахан. Чемпионками стали также Шейна Джек, Эмма Маккеон и Мэг Харрис. Австралийки проплыли по олимпийскому рекорду, практически не заметив соперниц. Женская сборная Австралии не проигрывает кролевую эстафету 4 по 100 м на Олимпиадах с 2012 года.

Сборная США в ожесточённой борьбе с командой Китая сумела опередить соперниц на 0,1 секунды и завоевала серебро. Китаянки – третьи.

А мужская эстафета принесла первое золото сборной США. Джек Алекси, Крис Гильяно, Хантер Армстронг и Кейлеб Дрессел более чем на секунду опередили сборную Австралии. Дрессел стал восьмикратным олимпийским чемпионом, хотя на личную стометровку не отобрался.

Австралийцев к медалям вытащил Кайл Чалмерс, показавший, что в Париже он точно поборется за личное золото на стометровке, которое многие уже отдают либо китайцу Пан Жанле, либо румыну Давиду Поповичу. Третье место в эстафете заняли итальянцы, которые на последних метрах сумели опередить китайцев.

Плавание на Олимпиаде только набирает обороты – дальше будет только интереснее.