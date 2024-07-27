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Олимпиада-2024, плавание, итоги 28 июля, Ариарне Титмус, Кэти Ледеки, Саммер Макинтош, кто выиграл эстафеты

Великая Кэти Ледеки снова проиграла Терминатору. Всё, её эпоха ушла?
Андрей Шитихин
Великая Кэти Ледеки снова проиграла Ариарне Титмус
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Ариарне Титмус повторила свою победу в Токио и на Олимпиаде в Париже.

В первый же медальный день Олимпийских игр в Париже в плавательном бассейне состоялся один из самых ожидаемых заплывов – семикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки против своей обидчицы в Токио австралийки Ариарне Титмус на дистанции 400 м вольным стилем. Вот только борьбы и не получилось.

Титмус в Токио прервала победную серию Ледеки на Олимпиадах. До того заплыва Кэти не проиграла ни одной личной дистанции, но на 400-метровке австралийка, которой на тот момент было только 20 лет, оказалась сильнее. И с тех пор Ариарне выступала всё круче и круче. Её даже прозвали Терминатором.

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Титмус побила мировой рекорд Ледеки на 400 м вольным стилем, но недолго была мировой рекордсменкой. Её достижение превзошла юная канадка Саммер Макинтош, одна из самых универсальных пловчих мира. Правда, австралийка почти сразу вернула высшее достижение себе. А вот Ледеки на такие скорости больше не вышла.

В предварительных заплывах в Париже американка проплыла быстрее австралийки, причём они выступали в одном заплыве, но обе, конечно, берегли силы.

В финале Титмус не оставила соперницам шансов. А её главной соперницей стала вовсе не Ледеки, а Макинтош. Канадка на протяжении 350 м плыла в полусекунде от австралийки, но на заключительном полтиннике Ариарне ещё прибавила и на второй Олимпиаде подряд выиграла кролевую 400-метровку.

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 400 м вольный стиль. Финал
27 июля 2024, суббота. 21:52 МСК
Окончено
1
Ариарне Титмус
Австралия
3:57.49
2
Саммер Макинтош
Канада
+0.88
3
Кэти Ледеки
США
+3.37

Макинтош финишировала второй, проиграв почти секунду, а Ледеки не выплыла из четырёх минут, но всё же сумела добраться до бронзы. Можно ли говорить, что её эпоха завершилась?

В Париже Кэти поплывёт самые длинные дистанции – 800 и 1500 м. А ещё эстафеты. И вполне может побить рекорд гениальной советской гимнастки Ларисы Латыниной по количеству золотых олимпийских медалей.

На аналогичной дистанции у мужчин победу одержал немец Лукас Мертенс. Выиграл он в том же стиле, что и Титмус, не подпустив к себе никого из соперников. Мертенс стал вторым после легендарного Пауля Бидермана представителем Германии, который завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем на Олимпиадах.

Фаворитами на этой дистанции считались австралийцы, но Сэм Шорт вообще не попал в топ-3, а Элайджа Уиннингтон лишь могучим ускорением на последнем полтиннике обеспечил себе серебро, буквально вырвав его из рук корейца Ким Ву Мина.

Женскую эстафету 4 по 100 м вольным стилем также забрала сборная Австралии во главе с юной Молли О’Кэллахан. Чемпионками стали также Шейна Джек, Эмма Маккеон и Мэг Харрис. Австралийки проплыли по олимпийскому рекорду, практически не заметив соперниц. Женская сборная Австралии не проигрывает кролевую эстафету 4 по 100 м на Олимпиадах с 2012 года.

Сборная США в ожесточённой борьбе с командой Китая сумела опередить соперниц на 0,1 секунды и завоевала серебро. Китаянки – третьи.

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А мужская эстафета принесла первое золото сборной США. Джек Алекси, Крис Гильяно, Хантер Армстронг и Кейлеб Дрессел более чем на секунду опередили сборную Австралии. Дрессел стал восьмикратным олимпийским чемпионом, хотя на личную стометровку не отобрался.

Австралийцев к медалям вытащил Кайл Чалмерс, показавший, что в Париже он точно поборется за личное золото на стометровке, которое многие уже отдают либо китайцу Пан Жанле, либо румыну Давиду Поповичу. Третье место в эстафете заняли итальянцы, которые на последних метрах сумели опередить китайцев.

Плавание на Олимпиаде только набирает обороты – дальше будет только интереснее.

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