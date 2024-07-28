День российских теннисистов на Играх в Париже! Расписание второго дня Олимпиады-2024

В воскресенье, 28 июля, в Париже разыграют 13 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в восьми различных видах спорта: дзюдо, стрельбе, маунтинбайке, скейтбординге, стрельбе из лука, гребном слаломе, плавании и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах.

Больше всего россиян будет на теннисных кортах Парижа. Накануне из-за ненастной погоды многим не удалось провести свои матчи. В борьбу вступят Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова. Даниил Медведев сыграет уже во втором круге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 28 июля.

28 июля, воскресенье. День третий. Расписание финалов

10:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м;

13:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м;

15:10. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри;

18:00. Скейтбординг. Женщины. Стрит;

18:11. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство;

18:38 – Дзюдо. Мужчины, до 66 кг;

18:45. Гребной слалом. Женщины. Байдарки-одиночки;

19:09. Дзюдо. Женщины, до 52 кг;

21:30. Плавание. 400 м комплексом. Мужчины;

21:40. Плавание. 100 м баттерфляем. Женщины;

22:44. Плавание. 100 м брассом. Мужчины;

22:45. Фехтование. Женщины, рапира;

23:15. Фехтование. Мужчины, шпага.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

28 июля, воскресенье. Второй день ОИ-2024. Полное расписание

9:30. Бадминтон. Одиночный разряд (м, ж). Парный разряд (м, ж). Микст. Групповой раунд;

10:00. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Утешительные заезды. Одиночки;

10:00. Волейбол. Женщины. Группа C. 1-й тур. Италия — Доминиканская Республика;

10:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Бразилия — Венгрия;

10:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Италия — Испания;

10:15. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м. Квалификация;

10:30. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Отдельные виды. Квалификация;

10:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал;

10:30. Фехтование. Женщины, рапира. Мужчины, шпага. 1/32 финала;

11:00. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг. Женщины, до 52 кг. 1/32 финала;

11:00. Настольный теннис. Одиночный разряд (м, ж). 1/32 финала;

11:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Нидерланды — Италия;

11:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 1-й тур. Бельгия – Китай. Германия – Япония;

11:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Австралия — Испания;

11:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Кросс;

11:30. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Кросс;

12:00. Баскетбол. Мужчины. Группа С. 1-й тур. Южный Судан – Пуэрто-Рико;

12:00. Бокс. Мужчины, женщины. Предварительный этап, 1/16 финала;

12:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Южная Корея — Словения;

12:00. Плавание. 200 м в/с (м), 400 м комплексом (ж), 100 м брасс (ж), 100 м на спине (м), 200 м в/с (ж). Предварительные заплывы;

12:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа Е. 1-й тур. Бразилия — Япония;

12:00. Теннис. Мужчины, женщины, парный разряд (ж, м). Первый круг;

12:15. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м. Квалификация;

13:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 1-й тур. Германия — Франция;

13:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал;

13:05. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Сербия — Япония;

13:13. Парусный спорт. Мужчины, женщины. IQFoil. 49-й;

13:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 1-й тур. Австралия – Южная Африка. Великобритания – Испания;

14:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Польша — Япония;

14:30. Баскетбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Испания — Китай;

15:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Швеция — Германия;

15:10. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал;

16:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Италия – США;

16:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа Е. 1-й тур. Нидерланды — Литва;

16:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарки-одиночки. 1/2 финала;

16:30. Регби-7. Женщины. Группа В. Ирландия – Великобритания. Австралия – Южная Африка;

17:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Дания – Норвегия;

17:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Бразилия — Египет;

17:17. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг. 1/2 финала;

17:30. Регби-7. Женщины. Группа С. США – Япония. Франция — Бразилия;

17:35. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Хорватия — Черногория;

17:51. Дзюдо. Женщины, до 52 кг. 1/2 финала;

18:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Франция — Сербия;

18:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 1-й тур. Чехия — Канада. Бразилия — Австрия;

18:00. Скейтбординг. Женщины. Стрит. Финал;

18:00. Футбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Новая Зеландия – Колумбия;

18:00. Футбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Бразилия – Япония;

18:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Германия – Испания;

18:11. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал;

18:15. Баскетбол. Мужчины. Группа С. 1-й тур. Сербия — США;

18:30. Регби-7. Женщины. Группа А. Фиджи – Канада. Новая Зеландия — Китай;

18:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Бельгия – Новая Зеландия;

18:38. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг. Финал;

18:45. Гребной слалом. Женщины. Байдарки-одиночки. Финал;

19:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Ангола — Испания;

19:09. Дзюдо. Женщины, до 52 кг. Финал;

20:00. Регби-7. Женщины. Группа В. Ирландия – Южная Африка. Австралия — Великобритания;

20:00. Футбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Австралия – Замбия. США — Германия;

20:00. Футбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Испания — Нигерия;

20:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Франция — Венгрия;

20:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Нидерланды – Франция. Южная Африка — Великобритания;

21:00. Регби-7. Женщины. Группа С. США – Бразилия. Франция — Япония;

21:30. Плавание. 400 м комплексом. Мужчины. 100 м баттерфляем. Женщины. Финалы;

22:00. Баскетбол. Женщины. Группа A. 1-й тур. Сербия — Пуэрто-Рико;

22:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Словения — Канада;

22:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Франция — Нидерланды;

22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Норвегия – Чили;

22:00. Регби-7. Женщины. Группа А. Фиджи – Китай. Новая Зеландия — Канада;

22:00. Футбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Франция – Канада;

22:00. Футбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. США — Германия;

22:05. Водное поло. Женщины. Группа В. 1-й тур. Румыния — Греция;

22:10. Плавание. 100 м брассом. Женщины. 100 м на спине. Мужчины. 1/2 финала;

22:44. Плавание. 100 м брассом. Мужчины. Финал;

22:45. Фехтование. Женщины, рапира. Финал;

22:50. Плавание. 200 м в/с. Женщины. 1/2 финала;

23:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 1-й тур. США — Чехия;

23:15. Фехтование. Мужчины, шпага. Финал;

00:48. Сёрфинг. Мужчины. Раунд 2.