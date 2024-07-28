День российских теннисистов на Играх в Париже! Расписание второго дня Олимпиады-2024

В воскресенье, 28 июля, в Париже разыграют 13 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в восьми различных видах спорта: дзюдо, стрельбе, маунтинбайке, скейтбординге, стрельбе из лука, гребном слаломе, плавании и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах.
Больше всего россиян будет на теннисных кортах Парижа. Накануне из-за ненастной погоды многим не удалось провести свои матчи. В борьбу вступят Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова. Даниил Медведев сыграет уже во втором круге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 28 июля.
28 июля, воскресенье. День третий. Расписание финалов
10:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м;
13:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м;
15:10. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри;
18:00. Скейтбординг. Женщины. Стрит;
18:11. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство;
18:38 – Дзюдо. Мужчины, до 66 кг;
18:45. Гребной слалом. Женщины. Байдарки-одиночки;
19:09. Дзюдо. Женщины, до 52 кг;
21:30. Плавание. 400 м комплексом. Мужчины;
21:40. Плавание. 100 м баттерфляем. Женщины;
22:44. Плавание. 100 м брассом. Мужчины;
22:45. Фехтование. Женщины, рапира;
23:15. Фехтование. Мужчины, шпага.
Медальный зачёт Олимпиады-2024
28 июля, воскресенье. Второй день ОИ-2024. Полное расписание
9:30. Бадминтон. Одиночный разряд (м, ж). Парный разряд (м, ж). Микст. Групповой раунд;
10:00. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Утешительные заезды. Одиночки;
10:00. Волейбол. Женщины. Группа C. 1-й тур. Италия — Доминиканская Республика;
10:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Бразилия — Венгрия;
10:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Италия — Испания;
10:15. Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м. Квалификация;
10:30. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Отдельные виды. Квалификация;
10:30. Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал;
10:30. Фехтование. Женщины, рапира. Мужчины, шпага. 1/32 финала;
11:00. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг. Женщины, до 52 кг. 1/32 финала;
11:00. Настольный теннис. Одиночный разряд (м, ж). 1/32 финала;
11:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Нидерланды — Италия;
11:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 1-й тур. Бельгия – Китай. Германия – Япония;
11:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Австралия — Испания;
11:30. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Кросс;
11:30. Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Кросс;
12:00. Баскетбол. Мужчины. Группа С. 1-й тур. Южный Судан – Пуэрто-Рико;
12:00. Бокс. Мужчины, женщины. Предварительный этап, 1/16 финала;
12:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Южная Корея — Словения;
12:00. Плавание. 200 м в/с (м), 400 м комплексом (ж), 100 м брасс (ж), 100 м на спине (м), 200 м в/с (ж). Предварительные заплывы;
12:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа Е. 1-й тур. Бразилия — Япония;
12:00. Теннис. Мужчины, женщины, парный разряд (ж, м). Первый круг;
12:15. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м. Квалификация;
13:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 1-й тур. Германия — Франция;
13:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал;
13:05. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Сербия — Япония;
13:13. Парусный спорт. Мужчины, женщины. IQFoil. 49-й;
13:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 1-й тур. Австралия – Южная Африка. Великобритания – Испания;
14:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Польша — Япония;
14:30. Баскетбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Испания — Китай;
15:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Швеция — Германия;
15:10. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал;
16:00. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Италия – США;
16:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа Е. 1-й тур. Нидерланды — Литва;
16:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарки-одиночки. 1/2 финала;
16:30. Регби-7. Женщины. Группа В. Ирландия – Великобритания. Австралия – Южная Африка;
17:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Дания – Норвегия;
17:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Бразилия — Египет;
17:17. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг. 1/2 финала;
17:30. Регби-7. Женщины. Группа С. США – Япония. Франция — Бразилия;
17:35. Водное поло. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Хорватия — Черногория;
17:51. Дзюдо. Женщины, до 52 кг. 1/2 финала;
18:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Франция — Сербия;
18:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 1-й тур. Чехия — Канада. Бразилия — Австрия;
18:00. Скейтбординг. Женщины. Стрит. Финал;
18:00. Футбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Новая Зеландия – Колумбия;
18:00. Футбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Бразилия – Япония;
18:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Германия – Испания;
18:11. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал;
18:15. Баскетбол. Мужчины. Группа С. 1-й тур. Сербия — США;
18:30. Регби-7. Женщины. Группа А. Фиджи – Канада. Новая Зеландия — Китай;
18:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Бельгия – Новая Зеландия;
18:38. Дзюдо. Мужчины, до 66 кг. Финал;
18:45. Гребной слалом. Женщины. Байдарки-одиночки. Финал;
19:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Ангола — Испания;
19:09. Дзюдо. Женщины, до 52 кг. Финал;
20:00. Регби-7. Женщины. Группа В. Ирландия – Южная Африка. Австралия — Великобритания;
20:00. Футбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Австралия – Замбия. США — Германия;
20:00. Футбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Испания — Нигерия;
20:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Франция — Венгрия;
20:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Нидерланды – Франция. Южная Африка — Великобритания;
21:00. Регби-7. Женщины. Группа С. США – Бразилия. Франция — Япония;
21:30. Плавание. 400 м комплексом. Мужчины. 100 м баттерфляем. Женщины. Финалы;
22:00. Баскетбол. Женщины. Группа A. 1-й тур. Сербия — Пуэрто-Рико;
22:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 1-й тур. Словения — Канада;
22:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Франция — Нидерланды;
22:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа В. 1-й тур. Норвегия – Чили;
22:00. Регби-7. Женщины. Группа А. Фиджи – Китай. Новая Зеландия — Канада;
22:00. Футбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Франция – Канада;
22:00. Футбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. США — Германия;
22:05. Водное поло. Женщины. Группа В. 1-й тур. Румыния — Греция;
22:10. Плавание. 100 м брассом. Женщины. 100 м на спине. Мужчины. 1/2 финала;
22:44. Плавание. 100 м брассом. Мужчины. Финал;
22:45. Фехтование. Женщины, рапира. Финал;
22:50. Плавание. 200 м в/с. Женщины. 1/2 финала;
23:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 1-й тур. США — Чехия;
23:15. Фехтование. Мужчины, шпага. Финал;
00:48. Сёрфинг. Мужчины. Раунд 2.