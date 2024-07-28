А в плавании может быть установлен новый мировой рекорд.

Что посмотреть во второй день Олимпиады? Дебютный матч Мирры и шоу от Симоны Байлз!

В воскресенье, 28 июля, в Париже пройдёт второй соревновательный день Олимпийских игр – 2024. В разных точках французской столицы будет разыграно 13 комплектов наград.

В этот день на Олимпиаде из россиян будут выступать только теннисисты. А поэтому всё внимание российских болельщиков будет приковано к кортам «Ролан Гаррос».

Напоминаем, что посмотреть все события Олимпиады можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают. В соцсетях можно найти трансляции, но, как говорится, на ваш страх и риск.

Главный ориентир – теннис

Если велогонщикам накануне дождь был не помеха, то в расписание тенниса погода внесла существенные коррективы. Большинство матчей первого круга соревнований было перенесено на следующий день.

Соревнования начнутся в 12:00. Первым запуском на кортах появятся Екатерина Александрова и Диана Шнайдер.

Затем в борьбу вступят Мирра Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов. Ожидается также дебют Сафиуллина в парном разряде с Даниилом Медведевым. За лидером сборной надо следить внимательно.

Байлз попытается превзойти Латынину

Спортивная гимнастика. На арену выходит одна из главных звёзд Олимпиады – Симона Байлз. Американская гимнастка к олимпийскому турниру готова как никогда. Роман с прошлыми Играми у неё не сложился, но к Парижу она подошла всё также в статусе главного фаворита соревнований. Здесь же она обещает удивить всех, показав новые элементы в упражнениях.

Симона Байлз Фото: Naomi Baker/Getty Images

У девушек с 10:30 начинаются квалификационные соревнования в командном многоборье и отдельные виды. И американка рассчитывает уехать с целой россыпью наград. Интересно, удастся ли Симоне обойти нашу великую Ларису Латынину по количеству золотых олимпийских наград? Пока таковых у американской спортсменки четыре. Нужно ещё шесть.

Отстоит ли Франция титул в гандболе?

Как всегда горячо будет в командных видах.

В женском гандболе Дания сойдётся с Норвегией. Начало в 17:00. Матч хозяек Игр оставили на десерт. В 22:00 мск Франция начнёт олимпийский путь игрой с Нидерландами. Француженкам крайне важно снова победить — после золота Токио — на глазах у родной публики. Россиянок здесь не будет, но ту же Норвегию никто не списывал со счетов.

Сборная Франции по гандболу в Токио-2020 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В женском волейболе Польша сыграет с Японией, а Италия — с Доминиканской Республикой. Будет жарко и у мужчин. Там сербы сыграют с французами, а словенцы — с канадцами.

Но главная игра в командных дисциплинах случится в баскетболе под конец дня! Действующие олимпийские чемпионы США сыграют против финалистов ЧМ-2023 из Сербии. Легенда баскетбола Кевин Дюрант накануне турнира почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Однако в тренерском штабе рассчитывают на игрока перед важным олимпийским стартом.

Грядёт новый мировой рекорд?

На плавание в Париже ходит очень много народа. А сегодня вечером там будет вообще не протолкнуться, ведь грядёт финал на 400 м комплексом и звёздный час любимчика французских болельщиков. В свои 22 года Леон Маршан поплывёт за первым золотом Олимпиады. Это надо видеть.

В финале 100-метровки брассом король один – Адам Пити. Британец не отдавал золото на этой дистанции ни в Рио, ни в Токио. Не хочет он это делать и сейчас. В решающий заплыв Пити вышел уверенно. Спутать карты ему могут разве что потусторонние силы. Или неуступчивый китаец.

Леон Маршан Фото: Sarah Stier/Getty Images

Мировой рекорд может пасть не только в мужском комплексе, но и на женской «сотке» баттерфляем. Накануне американка Гретчен Уолш выиграла полуфинал с олимпийским рекордом – 55,38. До мирового ей не хватило 0,2 секунды. Возможно, именно в воскресенье она и обновит своё же достижение.

Что ещё посмотреть?

В программе также соревнования по скейтбордингу. Станет ли японка Момидзи Нисия двукратной олимпийской чемпионкой в 16 лет? Начало финала в 18:00.

Завтра у лучниц командное первенство. Там все шансы увеличить собственное количество золотых наград Олимпийских игр есть у спортсменки из Южной Кореи Сан Ан.

Она уже имеет в активе три золота Токио-2020. А чтобы стать самой титулованной ей необходимо выиграть ещё дважды.