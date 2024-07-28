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Олимпиада-2024 в Париже – медальный зачёт, таблица, результаты летних Олимпийских игр 27 июля 2024

В медальном зачёте Олимпиады неожиданный лидер. Китай и США пока немного отстают!
Михаил Чесалин
Олимпиада-2024 в Париже – медальный зачет
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После первого дня больше всего золота у Австралии!

В первый день Олимпиады-2024 были разыграны 13 комплектов наград. У россиян были лишь теоретические шансы урвать медальку, и чуда не случилось. Поэтому сегодня, да и вообще на протяжении всей Олимпиады, нам придётся следить за тем, как лидерство в медальном зачёте делят другие.

Поразительно, но после первого дня на вершине оказались не потенциальные лидеры из США или Китая, а сборная Австралии, собравшая три золотые и две серебряные награды – всё в плавании и шоссейных велогонках.

Хронология главных событий первого дня Олимпиады:
Спокойная победа Медведева и падение Дроновой. Каким был первый день Олимпиады-2024?
Спокойная победа Медведева и падение Дроновой. Каким был первый день Олимпиады-2024?

Китайцы на втором месте (2 – 0 – 1) – они праздновали победу в стрельбе и прыжках в воду. Американцы пока только на третьем, но медалей у них больше, чем у главных конкурентов из Поднебесной (1 – 2 – 2).

Франция, добывшая первое золото в соревнованиях по регби-7 – четвёртая. Французы в последние годы на Олимпиадах так высоко в медальном зачёте не забирались. Но на домашних Играх они смело мечтают даже о топ-3.

Стоит отметить и ударный первый день для Казахстана. Золото Сметова в дзюдо и бронза смешанной команды в стрельбе, безусловно, поднимает нашим соседям настроение. Начинать с золота – всегда круто!

Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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